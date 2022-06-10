Путин жаждет отомстить 1 Питер Дикинсон

10.06.2022, 10:49

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О чем говорит военная активность в Беларуси.

Беларусь объявила о начале крупных общенациональных военных учений.

Учения, в которых будут задействованы все виды белорусских вооруженных сил, как сообщается, призваны подготовить страну к переходу «от мирного времени к военному». Эти новые учения являются частью недавней модели усиленной военной мобилизации на юге Беларуси, которая вызвала слухи о возможности возобновления трансграничного наступления на север Украины в рамках продолжающегося вторжения России.

Не все убеждены, что угроза со стороны Беларуси реальна. Скептики рассматривают эти действия как искусно срежиссированный Кремлем белорусский блеф с целью заставить Украину укрепить свою оборону на севере, одновременно предотвращая передислокацию украинских войск в нынешний очаг войны в восточном Донбассе. Тем не менее, нельзя отрицать всплеск активности.

В последние недели белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о создании Южного оперативного командования белорусской армии, которое будет базироваться недалеко от границы с Украиной. Украинские официальные лица отмечают усиление разведки и развертывание дополнительных подразделений в приграничных районах. Лукашенко также недавно разрешил России разместить ракеты «Искандер-М» и другие ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие, на юге Беларуси. Между тем Генштаб Украины в начале июня сообщил, что в настоящее время идет подготовка к увеличению общей численности белорусской армии с 45 000 до 80 000 военнослужащих.

Некоторые считают, что это белорусское бряцание оружием является признаком того, что Москва может рассматривать возможность нового нападения на Киев. В интервью «Настоящему времени» от 3 июня украинский депутат и командующий спецназом Роман Костенко заявил, что второе нападение России на украинскую столицу теперь рассматривается как все более вероятное. «Мы расцениваем эту угрозу как высокую. Либо русские смогут туда войти, если соберут силы и объявят мобилизацию, либо уговорят белорусов принять участие».

Киев был первоначальной приоритетной целью, когда Россия впервые вторглась в Украину 24 февраля, когда нескольким элитным российским воинским частям было приказано захватить город и обезглавить украинское правительство. Однако силы вторжения Путина столкнулись с неожиданно ожесточенным сопротивлением украинцев и вскоре завязли в городах и селах к северу от Киева. После месяца минимального прогресса и тяжелых потерь российские военные были вынуждены полностью отступить с севера Украины.

Беларусь сыграла жизненно важную роль в этом неудавшемся наступлении. Страна служила плацдармом для большинства российских войск, вступавших в Украину с севера. Затем он действовал как постоянный логистический узел по мере того, как вторжение разворачивалось и в конечном итоге разваливалось.

Потери на полях сражений в течение марта росли, и вскоре белорусские больницы и морги были переполнены убитыми и ранеными из России. Многие украинские солдаты и мирные жители, взятые в плен российскими войсками на северном фронте вторжения, сообщили, что их переправили через границу и удерживали в Беларуси. На протяжении всего конфликта Лукашенко также позволял России использовать Беларусь в качестве стартовой площадки для сотен авиаударов по украинским целям.

Несмотря на свою очевидную причастность к российскому вторжению, Лукашенко продолжает заявлять о своей невиновности, заявляя о своем статусе некомбатанта. Эти опровержения частично мотивированы желанием избежать дальнейших международных санкций, но белорусский диктатор также остро осознает, что война Путина крайне непопулярна среди белорусского общества.

Опросы постоянно показывают, что большинство белорусов выступают против войны и особенно непреклонны в своем неприятии участия в войне белорусских военных. Некоторые белорусы даже участвовали в активном саботаже военных действий России, включая попытки помешать прохождению российских войск и военной техники по белорусской железнодорожной сети. Другие отправились в Украину и присоединились к добровольческим батальонам, сражающимся против путинского вторжения.

Общественное беспокойство по поводу войны и осознание катастрофических потерь, понесенных российскими войсками на севере Украины, вызвали серьезные сомнения в готовности белорусских военных присоединиться к вторжению. Имеются многочисленные неподтвержденные сообщения об отставке высокопоставленных белорусских командиров в знак протеста против планов участия в путинской войне, а Светлана Тихановская заявила в интервью 3 июня, что белорусские военачальники прямо отказались выполнять приказы о вторжении.

Это ставит Лукашенко в очень затруднительное положение. Он знает, что прямое участие во вторжении в Украину будет крайне непопулярным среди белорусов, и, скорее всего, также опасается, что многие солдаты дезертируют, как только пересекут украинскую границу. В то же время его жесткое подавление белорусского продемократического движения, начиная с 2020 года, сделало его международным изгоем, почти полностью зависящим от Кремля в плане политического выживания. Поэтому Лукашенко должен найти способ угодить своему покровителю Владимиру Путину, одновременно сопротивляясь давлению России с целью присоединиться к войне.

Поражение в битве за Киев стало для Путина унизительным ударом, за который он, несомненно, жаждет отомстить. Однако его единственный союзник Александр Лукашенко, по всей видимости, не хочет и не может участвовать в какой-либо новой попытке захвата украинской столицы. Хотя было бы безрассудно полностью сбрасывать со счетов шансы на новое наступление на Киев, более вероятно, что недавний скандал в Беларуси — это способ Лукашенко продемонстрировать свою полезность для своих кремлевских спонсоров, одновременно связывая украинские силы, которые в противном случае могли бы быть использованы для противодействия наступлению русских войск на Востоке.

Питер Дикинсон, Atlantic Council (перевод — НВ)

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