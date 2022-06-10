Ученые из норвежского ледника извлекли обувь 3000-летней давности 1 10.06.2022, 11:27

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Ледяные поля Норвегии хранят тысячи артефактов.

Предметы, извлеченные из норвежских ледников, часто находятся в безупречном состоянии, — сообщает Live Science (перевод — lenta.ua). Это связано с тем, что участки льда относительно стабильны, неподвижны и не содержат агрессивных соединений. Совершенно неповрежденное оружие, одежда, текстиль, а также останки растений и животных — все это проливает свет на тысячи лет истории.

Но, если верить докладу Норвежского Университета науки и технологий (NTNU), изменение климата может положить этому конец. Всего за несколько десятилетий обширные участки ледяных участков Норвегии начали таять.

«Спутниковые снимки, сделанные в 2020 году, демонстрируют, что более 40% из 10 участков льда с известными находками растаяли», — заявила археолог и доцент Университетского музея NTNU Биргитте Скар.

Археология ледяных участков стала огромным подспорьем для исследователей, изучающих древние культуры, растения и животных. В Норвегии исследователи обнаружили тысячи артефактов, принадлежавших племенам бронзового века, которые охотились на северных оленей в Северной Европе и южной Скандинавии. В летние месяцы северные олени тянутся к горным ледяным полям региона, спасаясь от укусов насекомых и жары. За ними следовали охотники, оставляя множество артефактов.

Так, в горном районе Йотунхеймен на юге Норвегии, был обнаружен маленький кожаный ботинок, а также стрелы и деревянная лопата — вероятно, здесь была стоянка охотников. Обувь, датируемая примерно 1100 годом до новой эры, является не только самой старой в Норвегии, но, возможно, и самым старым предметом одежды, обнаруженным в Скандинавии.

Дальнейшие исследования участка Йотунхеймен выявили еще более старые артефакты, в том числе древко стрелы возрастом 6100 лет.

Авторы доклада обеспокоены, что бесчисленное множество других находок исчезнут из-за последствий изменения климата до того, как они будут восстановлены. Согласно отчету Норвежского управления водных ресурсов и энергетики, с 2006 года растаяли 364 квадратных километра ледяных полей. Если артефакты не будут извлечены из этих участков в ближайшее время, они могут деформироваться.

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