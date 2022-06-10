«Откат произошел, но прежних цен мы не увидим» 2 10.06.2022, 11:43

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Что сейчас творится с ценами на стройматериалы?

Курс доллара после мартовского пике вернулся, но что стало со стоимостью на стройматериалы, которые подскочили вслед за курсом? Директор архитектурно-строительной компании «1000 проектов» Андрей Щемелинен говорит realt.by, что цены после этого хоть и откатились, но все равно остались выше февральских. Кроме того, по многим позициям ощущаются трудности с поставками. Узнали, как это сказалось на стоимости строительства частного дома в целом.

Рост цен на стройматериалы начался еще в прошлом году. И если летом 2021 года больше всего обращали на себя внимание пиломатериалы и металл, то уже в марте этого года подорожание произошло практически по всем позициям.

— В марте цены на некоторые материалы выросли на 50−60%, — говорит Андрей Щемелинен. — Главная причина — резкое падение российского, а затем и белорусского рубля. Однако в апреле-мая ситуация изменилась, и курсы валют откатились назад. Ценники тоже переписали в сторону уменьшения, но все равно остались выше прежнего.

По словам эксперта, ситуация усугубляется еще и недостатком некоторых материалов, которые раньше поставлялись из России. В первую очередь речь идет о плитке, ламинате, обоях — эти позиции стали дороже и уменьшился их ассортимент.

Что еще существенно подорожало?

Популярные плиты ОСБ выросли на 30−35%, гипсокартон — на 20−25%. Утеплитель — на 15%, при этом были трудности с его поставками, его было просто не купить. Сейчас его возят из России под заказ. Подорожали стеновые блоки. С марта газосиликат вырос на 15 рублей за куб, керамзитобетон — на 10 рублей. Но если прошлым летом блоки было не достать, нужно было ждать долго свой заказ в очереди, то в этом году ситуация выровнялась, проблем нет.

Металлочерепица дорожала весь прошлый год. А в начале марта отгрузки по металлу и вовсе остановились— поставщики ждали, когда установится курс доллара, потому что никто не понимал, по какой цене выставлять. Сейчас можно констатировать, что по сравнению с мартом рост составил 7−10%.

— Очень сильно дорожала арматура — в марте мы видели новые цены каждый день, — говорит Андрей. — Когда курс снизился и стабилизировался, то и цены откатись. Но если сравнивать с домартовскими, то тонна стоит примерно на 15% дороже.

Битумная черепица выросла буквально на 5% с марта, трудностей с поставками не было. Отечественная цементно-песчаная черепица, кстати, и вовсе не подорожала.

А что с европейскими стройматериалами?

Андрей Щемелинен говорит, что существенно сократился ассортимент материалов европейских производителей. Большинство позиций — только под заказ с ожиданием до двух недель. Все, что раньше поставлялось на наш рынок из ЕС, теперь в большинстве случаев — заказные позиции по более высоким ценам. Причем ценник вырос в большой степени из-за возросших транспортных расходов и усложнившейся логистики.

— Сейчас, например, очень сложно с цветными пропитками по дереву, — говорит он. — Многие марки ушли с рынка, а у некоторых дефицит материала по цвету. Иногда приходится собирать объем определенного цвета по нескольким фирмам. И цены выросли в среднем на процентов 20.

Сантехника дорожала в январе, а потом еще и в марте. Если сравнивать с декабрем, то это будет 20%, если с мартом, то на 5−7%.

Сложно сейчас и с отопительным оборудованием европейских производителей. Сложности заключаются в поставках и выросших ценах — те же котлы ввозят в страну только под заказ. Поэтому приходится переходить на российское и белорусское оборудование.

— Если же сравнить прошлогодние сметы для типового частный дом «под ключ» с чистовой отделкой с актуальной, то стройка в целом подорожала на 25−30 процентов, — констатирует Андрей Щемелинен. — И это при том, что курс доллара вернулся, а из смет ушли заграничные материалы, остались белорусские и российские. Откат произошел, но прежних цен мы не увидим.

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