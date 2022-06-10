Пенсионер запер в квартире курьера телефонных мошенников, пришедшего за деньгами 14 10.06.2022, 14:06

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Раньше у него побывали еще двое.

В Минске телефонные мошенники пытались «раскрутить» пенсионера на 50 тысяч долларов и трижды присылали к нему курьеров за деньгами. Третьего «гостя» минчанин, заподозрив неладное, запер в квартире и вызвал милицию, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Пожилому минчанину поступил звонок от якобы попавшего в ДТП сына. Для освобождения от ответственности у отца потребовали 50 тысяч долларов.

Мужчина поверил звонившему и передал приехавшему курьеру пакет с постельным бельем и 14,5 тысяч долларов. Позже пенсионер заметил, что забыл на столе еще 10 тысяч долларов, которые передал приехавшему повторно курьеру.

Спустя некоторое время к минчанину за деньгами приехал очередной курьер — но на этот раз, заподозрив неладное, потерпевший запер его в квартире и вызвал милицию.

Задержанный признался, что предложение о дополнительном заработке он нашел в телеграм-канале, где ему присылали адреса «получения посылок».

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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