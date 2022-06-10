США передадут Украине системы HIMARS: как это отразится на войне 7 10.06.2022, 12:01

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Украинская армия пока получит лишь символическое количество американских систем залпового огня.

Передача американских систем HIMARS и британских MLRS поможет Украине. Однако, ввиду количества такого оружия и боеприпасов к нему, которые украинская армия получит в рамках первого транша, это не сильно повлияет на ход войны.

Об этом в анализе для Atlantic Council пишут полковник Армии США Бенджамин Джонсон, полковник ВВС США Тайсон Ветцел и полковник Корпуса морской пехоты США Джон Барранко, пишет «Зеркало недели. Украина».

Они отмечают, что российская кампания на Донбассе заходит в тупик. Россия пользуется численным и огневым преимуществом. Но украинская армия достаточно эффективно сдерживает ее наступление, тактически используя разведывательные данные. От способности снабжать войска на передовой будет зависеть военный успех каждой из сторон. Россия отправляет все большее число призывников на Донбасс. А Украина сосредоточится на усилении логистики и развертывании большего количества сухопутных систем на линии фронта.

Наступление России

Кремль сосредоточился на стягивании войск и огневой силы в районе города Северодонецк, пытаясь захватить этот стратегически важный город. Но очевидно, что его наступление замедлилось и почти остановилось. Ограниченные украинские контратаки разрешили восстановить контроль над некоторыми районами города. Поэтому, по мнению авторов, угроза оцепления украинских войск сократилась. Несмотря на то, что Россия пользуется численным преимуществом и лучшим вооружением в регионе, армия Украины смогла компенсировать это эффективным использованием разведывательных данных. Авторы напоминают, что украинские силы потопили российский крейсер «Москва» и разбили российский батальон, пытавшийся перейти через реку Северский Донец. Кроме того, украинские военные наносят точные удары, чтобы остановить российское наступление, лишить сил врага подкрепления и обеспечения, а также проводят локализованные контратаки.

Кампания на Донбассе приближается к кровавому тупику. Потому что проходят дни или даже недели, прежде чем появляются определенные изменения в линии контроля на Донбассе. Поток российских сил и оружия в регион вокруг Северодонецка преследует цель сломать украинское сопротивление, что позволило бы Кремлю оцепить украинские силы в этом регионе.

«Поэтому мы убеждены, что цель России – уничтожить большую часть украинских сил на Донбассе, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью или хотя бы почти полностью. В свою очередь, войска Украины будут продолжать точно наносить огневые удары, чтобы остановить российское наступление и лишить силы врага на линии фронта обеспечения. Вдобавок, они будут продолжать проводить ограниченные контратаки с целью подавить российское сопротивление для возобновления контроля над территорией и переноса линии контроля ближе к границе», – считают американские военные.

Таким образом, способность обеспечивать свои силы всем необходимым будет критически важна для обеих сторон. Чтобы компенсировать потери, Кремль может прибегнуть к отправке тысяч срочников на войну в Украину. Тем временем украинской армии необходимо сохранить свои логистические линии и развернуть ближе к передовой сухопутные огневые системы, включая дальнобойную артиллерию, MLRS и беспилотные воздушные системы.

Поддержка США и союзников

1 июня Департамент обороны США объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 700 миллионов долларов. Изюминкой этого пакета стала первая партия американских реактивных систем залпового огня (HIMARS), о которых украинские военные и правительство просили с самого начала российского вторжения. Ситуация на Донбассе сделала необходимость в таких системах еще более острой. Пентагон объявил об отправке четырех систем HIMARS и боеприпасов к ним. Украина также получит системы, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров.

На сколько важны HIMARS? Поскольку масштабы войны в Украине сузились до битвы на истощение за Донбасс, способность использовать огневую мощь повысила важность дальнобойных систем. В рамках предыдущих пакетов помощи США отправили в Украину 108 артиллерийских гаубиц калибром 155 миллиметров, а также 220 тысяч снарядов. Такие гаубицы имеют радиус действия до 25 километров. HIMARS станут наиболее дальнобойной системой из всех, которую США передали украинской армии. Каждая система способна запускать до шести высокоточных управляемых ракет (GMLRS) или одну оперативно тактическую ракету (ATACMS). Хотя США пока не передали Украине ATACMS.

Вашингтон избегает поставок дальнобойных боеприпасов для HIMARS. Администрация Джо Байдена дала четко понять, что она не собирается поставлять Украине ни высокоточные ракеты расширенного радиуса действия ER-GMLRS (более 150 километров), ни ATACMS (300 километров), чтобы украинские силы не могли наносить удары по целям на территории России. Несмотря на то, что такое решение сокращает риск эскалации, оно также означает, что четыре украинские системы HIMARS придется разместить на расстоянии 70 километров от линии фронта на Донбассе или даже ближе, если украинская армия захочет ударить по российским силам подкрепления или линиям обеспечения вдали от фронта. Поэтому системы HIMARS могут стать целью для атак российской авиации или ракет.

Потенциальные будущие поставки HIMARS. Передача таких систем расширит высокоточные огневые возможности Украины. Однако слишком малое количество пусковых установок и отказ от передачи ракет ER-GMLRS и ATACMS ограничивает эффект от этих поставок. Поэтому, по мнению экспертов, HIMARS не повлияет на ситуацию на Донбассе. Но следует заметить, что администрация Байдена медленно нарастила поставки 155-миллиметровых гаубиц. Первоначально было объявлено о передаче всего 8 дальнобойных артиллерийских систем. Россия на это отреагировала сдержанно. Так что, похоже, Вашингтон почувствовал большую уверенность и отправил еще 90 орудий. Вполне возможно, что сейчас администрация снова пытается оценить российскую реакцию на передачу 4 систем HIMARS и боеприпасов GMLRS, прежде чем будет объявлено о новом пакете, включающем новые пусковые установки с ракетами ER-GMLRS или ATACMS.

По мнению экспертов, HIMARS могут сыграть решающую роль в битве за Донбасс, если количество установок будет значительным. А дальнейшие поставки ракет ER-GMLRS расширят украинские возможности наносить удары на большом расстоянии за линией фронта, а также защитить свои установки.

Великобритания отправит системы MLRS. Об этом 6 апреля объявил министр обороны королевства Бен Уоллес. Таких установок Украина получит три. MLRS – это старший и более крупный брат американской системы HIMARS. Он способен за один раз запустить до шести ракет. Его гусеничное шасси дает большую маневренность там, где проходимость затруднена. Однако британская система также медленнее, чем HIMARS на колесной базе.

НАТО до сих пор боится эскалации. В Альянсе все еще пытаются решить, что делать дальше: обеспечить Украину всей необходимой техникой, чтобы она смогла победить в войне или просто поставлять ей достаточно средств, чтобы затянуть войну в надежде на российское отступление. Украина держит оборону дольше, чем кто-либо ожидал. А российский автократ Владимир Путин неоднократно угрожал альянсу эскалацией, если он будет снабжать оружием Украину. Впрочем, неизвестно, что может спровоцировать эскалацию со стороны России, которая включала бы применение тактического ядерного оружия. Авторы считают, что если Россия станет массово терять контроль над территориями в Украине, риск такой эскалации сильно возрастет.

Ракеты расширенного радиуса действия. Угрозы Путина уже повлияли на решения стран НАТО по поставкам самолетов в Украину. Похоже, они также затягивают передачу передовых ракетных систем. Но теперь США и другие страны НАТО приняли риск, согласившись отправить HIMARS. Спрашивается, стоит ли и дальше отказываться от поставок ракет GMLRS-ER и ATACMS, сокращая возможности этих систем.

Поставка ракет. Администрация Байдена объявила, что сначала собирается передать 48 ракет для HIMARS. Это очень мало, учитывая угрозы, перед которыми встала Украина. Поставки ракет со стороны США, Великобритании и НАТО необходимо сильно увеличить, чтобы помочь украинской армии.

Количество ракетных систем. Объявленное количество американских HIMARS и британских MLRS будет в основном символическим. Украинские чиновники недавно объяснили, что 60 таких установок остановят российскую армию, 40 – замедлят ее наступление, а 20 лишь немного повлияют на ситуацию на поле битвы.

Если битва на Донбассе станет войной на истощение, тогда у России в нынешних условиях есть больше шансов на победу. У нее большее количество населения, что позволяет восполнять потери. К тому же, Россия знает, что Украина зависит от старых танков и самолетов советского производства. Несмотря на то, что Польша недавно отдала Украине 240 танков Т-72, это лишь временное решение. Чтобы помочь Украине вытеснить российские силы со своей территории и защитить себя в будущем, США должны начать процесс полного перехода страны на американское вооружение. Это значит, что Вашингтону следует отправить танки M1 Abrams, истребители F-16, легкие бронетранспортеры и вертолеты. Все эти поставки должны происходить на фоне повторного заявления США, что они не будут напрямую вмешиваться в конфликт.

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