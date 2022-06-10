«Чтобы добить Путина в Украине, нам нужно, чтобы НАТО вошло в войну всей мощью» 2 10.06.2022, 14:05

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Это самый простой способ закончить войну.

Известный американский историк Юрий Фельштинский считает, что полноценный вход НАТО в войну России и Украины может остановить кровопролитие. Такое мнение он выразил в интервью программе Studio X97 сайта Charter97.org.

— Какова роль на сегодняшний день Лукашенко, этой кремлевской «шестерки» на побегушках?

— То, что он был оставлен «шестеркой» до сегодняшнего дня — это тоже часть некой игры. С 2014 года я постоянно задавал себе вопрос: почему Путин не аннексирует Беларусь? Никакого разумного объяснения этому нет, раз уже идет речь об аннексии Крыма, о попытке захвата Украины. Совершенно не понятно, почему при этом Беларусь оставлена независимым государством. Потому что будем откровенны: если воссоздавать империю, то Беларусь — очень важный и очень лакомый кусочек, он находится в центре Европы, он выводит российскую армию к границам сразу нескольких очень важных государств, которым можно угрожать.

— Но есть теория о том, что как раз под столетие СССР и подгребут в этом году.

— Посмотрим. Но есть еще какие-то мои предположения. Беларусь оставили независимым государством для одного единственного сценария, и мы можем оказаться свидетелями применения именно этого сценария.

Беларусь выведена, как мы знаем, через абсолютно жульнический референдум из безъядерного соглашения. И я подозреваю, что вот это и есть главное, для чего Беларусь оставлена независимой. Чтобы попытаться перекинуть туда, как сказал Лукашенко, оружие, которое было забрано в Россию в 1993 году, и наносить ядерные удары по Европе из Беларуси, а не с территории Российской Федерации.

Я считаю, что это самый опасный сценарий, который нас ждет. А для того, чтобы избежать этого сценария, нам нужно добить Путина в Украине. Для того, чтобы добить Путина в Украине, нам нужно, чтобы НАТО вошло в войну всей мощью своей структуры уже сейчас.

— Вы видите такую готовность?

— Я вижу не столько готовность это сделать, сколько постепенное понимание того, что другого варианта не будет. Вот это я вижу. Потому что это нужно делать даже не из сочувствия, а из практических, рациональных соображений. Потому что это самый простой и дешевый способ закончить эту войну быстро и с минимальными потерями.

— И дай Бог, чтобы этот здравый рассудок восторжествовал.

— Я надеюсь, что он восторжествует, опять же потому, что Путин нам не оставит другого выхода.

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