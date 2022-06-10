Как легче перенести жару? 1 10.06.2022, 12:25

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Как жара отражается на нашем здоровье? Полученные результаты исследований, проведенных американскими учеными в этой области, дают подтверждение негативного влияния высокой температуры воздуха на работоспособность человека, пишет medicina.ua.

В половину уменьшается рабочая активность, снижаются показатели, влияющие на сроки и качество выполнения поставленных задач. Отмечается повышенный уровень усталости, нервозности и раздражения.

По итогам одного эксперимента, одну половину участников которого поместили в прохладное помещение, а другую – в душное. Участники в душной комнате в 6 раз хуже справились с предложенными тестами. Быстрота выполнения и количество правильных ответов значительно отличались от результатов их коллег, находящихся в нормальных условиях.

Последствия для здоровья от высокой температуры воздуха

Летний зной особенно опасен для сердечно сосудистой системы организма. Жара провоцирует скачки артериального давления и люди с высоким или, наоборот, низким давлением остро реагируют на такие изменения. По статистике, в этот период в разы увеличивается количество инфарктов и инсультов.

Еще одной проблемой являются отеки конечностей. Многих людей в жаркую погоду беспокоят опухшие руки и ноги, особенно в конце дня, доставляя неудобства и неприятные ощущения.

Частыми спутниками в эти дни становятся головные боли, головокружение и приступы тошноты. Тепловые и солнечные удары также нередкое явление при высокой температуре воздуха.

Стоит отметить факт обострения агрессивности, зачастую приводящий к повышению уровня преступности в летнем периоде.

Правила безопасности при жаркой погоде

Придерживаясь определенных правил можно легче перенести этот период:

- без необходимости не выходить на улицу в пиковые по солнечной активности часы, в промежутке с 11 до 17 часов;

- не давать организму обезвоживаться, в жару необходимо регулярное употребление жидкости в виде воды и зеленого чая;

- обязательное носить головные уборы и солнцезащитные очки, если возникает необходимость выйти на улицу днем;

- оберегать кожу и пользоваться защитными средствами от ультрафиолетового излучения.

- обращаться за медицинской помощью при малейших признаках ухудшения самочувствия.

Стоит отметить, что довольно тяжело понять, наступила ли смерть человека из-за жары или нет, так как множество тел обычно обнаруживают уже после спада температур. Это значит, что летнее пекло может наносить еще больший вред, чем мы думаем.

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