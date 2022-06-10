Командование ВС РФ продает сухпайки своих солдат, поэтому тем приходится есть собак 12 10.06.2022, 12:31

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Аудиоперехват СБУ.

Российское военное командование разворовывает и продает продовольствие, предназначенное для военнослужащих РФ, воюющих в Украине.

Об этом свидетельствуют аудиоперехват, обнародованные СБУ в пятницу, 10 июня.

«Знаешь, что я сегодня кушал? Ты такого никогда не кушала… Собаку», — рассказал жене один из оккупантов.

Еще один военнослужащий ВС РФ пожаловался, что из еды у них лишь консервированные овощи плохого качества.

«Банки вот привезли консервированные. Какая-то закуска, морковка, капуста. Мы сразу ее выкинули. Хе*ня полная. Как поросятам. Щи какие-то там непонятные… Пайков пока нет», — заявил он, предположив, что командиры продали их «налево».

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