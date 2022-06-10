Предприятия «Могилевдрев» и «Речицадрев» не смогли рассчитаться с долгами 4 10.06.2022, 12:35

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Санкции «совсем не работают».

Предприятия «Могилевдрев» и «Речицадрев» не смогли рассчитаться с долгами. Они накопили задолженности за госсуду в 91 тысячу рублей и 1,9 млн рублей соответственно. Выплаты по долгам должны были состояться до августа месяца, но на предприятиях совсем нет денег, пишет телеграм-канал «Баста».

В итоге, в сегодняшнем постановлении так называемого «кабмина» предприятиям разрешили растянуть выплаты по долгам до конца года. Только где они возьмут средства — пока не понятно.

А что происходит на вашем предприятии? Как повлияли санкции на вашу работу?

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