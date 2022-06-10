«Говорят, что сгорел дотла» 16 10.06.2022, 12:46

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Мать погибшего на «Москве» срочника пожаловалась на «беспредел» и изменила отношение к войне.

Родители срочников, погибших на флагмане черноморского флота РФ - крейсере "Москва" - не верят командованию российских вооруженных сил. Они уверяют, что им лгут о том, что произошло с их сыновьями.

Об этом рассказала "Настоящему времени" россиянка Ольга Дубина. Ее сын Никита, моряк-срочник с "Москвы", числится пропавшим без вести, но ей говорят, что он сгорел на корабле дотла.

"Задавали вопрос, у кого дети числятся пропавшими без вести. Я спрашивала, когда нам будут выдавать удостоверения или военные билеты, где будет прописано, что наши дети - участники. А нам сказали, что это только для тех, кто подписал заявление о признании своего сына или мужа погибшим. Даже не погибшим - умершим в результате катастрофы. Так в заявлении прописано. Такой, скажем, легкий шантаж идет", - говорит россиянка.

"Не подписала. Что там за заявление - "умершие в результате катастрофы"? Меня такая формулировка не устраивает, я не согласна с тем, что мой сын погиб. Если они считают по-другому - докажите мне это. Они теперь еще говорят, что он сгорел дотла. Новая версия. У них все сгорели дотла", - сказала россиянка.

Она заявила, что все общение с родителями погибших моряков представители Минобороны ведут исключительно в устной форме. И родственники срочников с "Москвы" не верят, что их детей ищут.

"Они с нами устно разговаривают. Письменно нам ничего не дают. Типа поисковая работа у них идет. Но как выясняется, вообще никакой нет. Мы так думаем. Потому что не найти с 25 апреля по сегодняшний день ни одного даже фрагмента тела - ну, извините, то уже смешно. Я не верю ни единому слову. Никому вообще абсолютно. Хоть в каком ранге находится человек, который беседует, это вообще сплошная ложь", - отметила Дубина.

Также она возмущена тем, что срочников с крейсера командование отказывается признавать участниками войны против Украины.

"Они сразу сказали, что ("Москва". - Ред.) не участвовала. Я говорю: а остров Змеиный? Хорошо, в этот раз не участвовали. А остров Змеиный? Они говорят: но ваш же сын не участвовал. А он что, говорю: пол экипажа участвовало, а половина - на экскурсии была? Срочники. Там основная масса была срочники. Чуть-чуть контрактников, ну и офицерский состав. Они молчат, ничего не говорят", - сообщила россиянка.

Она признается: поначалу поддерживала путинскую "спецоперацию". Теперь же изменила свое мнение.

"Поначалу я там, естественно... молодец, Россия. Теперь я уже не понимаю. Одни говорят одно, другие говорят другое. И как относиться к этому всему? Просто в растерянности. Я часто слышу этот вопрос: как относитесь? А как можно относиться к тому, чего мы вообще не знаем. То, что гибнут и с той стороны дети, люди. С нашей стороны. Гибнут, сколько без вести пропадают... Слушаю, мамочки выступают тоже. Слезами обливаешься. Я не понимаю для чего. Теперь я уже не понимаю, для чего все это нужно было", - говорит Дубина.

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