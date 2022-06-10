Ученые обнаружили дорогу, по которой перевозили знаменитые камни Стоунхенджа 10.06.2022, 13:15

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Камни Стоунхенджа весили от 2 до 5 тонн каждый.

Доктор Марк Меррони, археолог из Оксфордского университета, идентифицировал первые участки римской дороги длиной 10,94 км (6,8 мили), похороненной в торфе в холмах Пресели в Пембрукшире, Уэльс. Предполагается, что эта до сих пор не идентифицированная римская дорога шириной до 5 метров (16,4 фута) проходила по тому же маршруту, по которому доисторические люди перевозили голубые камни к Стоунхенджу в Англии. Об этом пишет Аncient Оrigins (перевод — lenta.ua).

Термин «голубой камень» относится к первым камням, поднятым в Стоунхендже в Англии, которые до сих пор огромны с точки зрения ручного обращения. Эти камни прибыли из холмов Пресели на юго-западе Уэльса. Голубые камни Стоунхенджа весили от 2 до 5 тонн (2000-5000 кг) каждый.

В прошлом году The Guardian объявила, что группа ученых установила, что голубые камни, использованные в Стоунхендже, родом из Уэльса.

Доктор Меррони сообщил MailOnline , что в римский период использовался доисторический маршрут, и что это вполне может быть «тот же самый маршрут, по которому древние люди перевозили голубые камни в Стоунхендж».

Этот семимильный (11-километровый) маршрут считается торговым маршрутом бронзового века для перемещения «медных, бронзовых и, возможно, золотых изделий между Юго-Восточной Ирландией и более крупными населенными пунктами на востоке».

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