Генсек Международной конфедерации профсоюзов: Мы не потерпим того, что происходит в Беларуси 4 10.06.2022, 13:15

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Шаран Барроу

Глобальное профсоюзное движение на 100% солидарно с белорусскими независимыми профсоюзами.

Международная конфедерация профсоюзов вновь заявила о своей поддержке независимых профсоюзов в Беларуси, поскольку правительство усиливает свои атаки на движение, пишет «Народная воля».

Из десятков профсоюзных лидеров и должностных лиц, задержанных в апреле, по меньшей мере 10 остаются под стражей с ограниченным или отсутствующим доступом к своим семьям или коллегам по профсоюзу.

Выражая солидарность с репрессированными, Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу сказала: «Что действительно пугает в этом, так это попытка криминализировать и заклеймить профсоюзных активистов как «экстремистов». Белорусская власть пытается поставить вне закона повседневную деятельность профсоюзов, уничтожить независимое профсоюзное движение, нападает на основные права трудящихся в Беларуси, и мы этого не потерпим.

Глобальное профсоюзное движение на 100 процентов солидарно с независимыми профсоюзами Беларуси, и мы делаем всё возможное, чтобы их поддержать.

Мы требуем немедленного освобождения всех профсоюзных лидеров и должностных лиц и снятия всех обвинений, и мы настоятельно требуем, чтобы они имели право принимать посетителей, в том числе должностных лиц МОТ, которые могут проверять их состояние».

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