Военный эксперт: Украина может пустить на дно весь Черноморский флот РФ 10 10.06.2022, 13:24

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Есть ракеты, которые могут достать до Новороссийска.

Украинские Вооруженные силы могут потопить весь Черноморский флот страны-агрессора России, если у нас на вооружении будут ракеты Harpoon.

Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 500 километров. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам эксперта, такие ракеты могут достать до Новороссийска (российский город, крупнейший торговый порт Юга России – ред.).

"Не все 100 российских кораблей ЧФ можно уничтожить, потому что среди этих 100 есть катера, малоразмерные, но они боевые. А все, что водоизмещением от 1000 тонн и более, то вполне возможно", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что такими ракетами можно уничтожить даже российские подводные лодки. Они дизельные, поэтому время от времени должны поднимаются на поверхность, чтобы дозарядить аккумуляторы.

Также Жданов отметил, что в составе Черноморского флота РФ нет кораблей с атомной энергетической установкой, ведь бассейн Черного моря – это безъядерная зона, и туда такие корабли заходить не могут.

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