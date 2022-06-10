Сколько стоит земля в лучших местах под Минском? 2 10.06.2022, 13:34

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Новая распродажа участков.

1 июля состоится очередной большой аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлены наделы как внутри МКАД-2, так и за ее пределами. Realt.by oтобрал 10 самых хороших по мнению риэлтеров — в этих местах готовые строения всегда будут ликвидны на рынке недвижимости.

Курганы, Московское направление, 16 км от МКАД

Деревня небольшая, но вполне перспективная. Участок 10 соток, с водой, газом и электричеством. Начальная стоимость — 45 000 рублей.

Малиновка, Логойское направление, 8 км от МКАД

Здесь находится самый дорогой участок этого аукциона. 15 соток с коммуникациями оценили в 80 000 рублей.

Семково, Мядельское направление, 10 км от МКАД

Поселок расположен возле Минского моря, но не на самом берегу как соседние Лапоровичи. И тем не менее, места здесь красивые, инфраструктура приличного уровня.

На аукцион выставлен участок 10 соток, без коммуникаций. Начальная стоимость — 50 000 рублей.

Селюты, Мядельское направление, 13 км от МКАД

Место тихое, холмистое, рядом живописное озеро Селюты. На аукцион выставлен лишь один участок на 10 соток без коммуникаций. Он расположен на высоком месте, так что виды на озеро из окон будущего дома обеспечены. До берега, кстати, недалеко — всего метров 300−400. Начальная стоимость — 32 000 рублей.

Ляховщина, Раковское направление, 14 км от МКАД

Местность хоть и сельская, но это почти пригород столицы с хорошим транспортным сообщением и инженерными сетями.

Здесь продают два смежных участка по 11 соток напротив поля. Торговаться за них начнут с 40 000 рублей.

Гатово, Слуцкое направление, 11 км до МКАД

Хороший вариант, кто ищет место для загородной жизни с хорошей инфраструктурой. Размер участка в индивидуальной застройке — 15,4 сотки. Электричество и газ есть. Стоимость — 35 000 рублей.

Самохваловичи, Слуцкое направление, 12,5 км от МКАД

Участок сложной формы, возле леска, размер — 12 соток. Есть электричество. Начальная стоимость — 30 000 рублей.

Старина, Московское направление, 10 км от МКАД

Участок находится в новой части индивидуальной застройки, рядом с лесом. Размер — 14 соток, есть все коммуникации, стоимость 42 000 рублей.

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Участки дешевле 10 тысяч рублей находятся в деревнях за МКАД-2, на расстоянии от 25 км от Минска. Например, 14 соток в Дашках оценили в 5 000 рублей, за 10 соток в Шепелях — 7 000 рублей, в Паздзерках — 6 000 за 10 соток. Из коммуникаций там только электричество. Из ни них привлекательно выглядят участки в Жуках и Жуковке.

Жуковка, Мядельское направление, 28 км от МКАД

Сама Жуковка деревня небольшая, возле большого лесного массива. Из достопримечательностей в Жуковке есть родник и Петропавловская церковь. Чего нет, так это производств, колхозных угодий и ферм.

Размер участка — 16,5 сотки. Из коммуникаций — только электричество. Начальная стоимость — 6 520 рублей.

Жуки, Мядельское направление, 30 км МКАД

Главное достоинство участка — вокруг хороший лес, и на нем растут взрослые деревья. Размер почти 15 соток, из коммуникаций — электричество. Начальная стоимость — 9 000 рублей.

Аукцион состоится 1 июля 2022 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5.

Прием документов — по 27 июня 2022 г. включительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и 13.30 до 17.00.

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