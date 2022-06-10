Журналисты и «Киберпартизаны» нашли сотрудника КГБ, который руководил захватом самолета Ryanair 4 10.06.2022, 13:32

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Преступнику не избежать наказания.

Акт воздушного пиратства, совершенный год назад подручными Лукашенко, померк на фоне других международных преступлений. Софии Сапеге вынесли жестокий приговор, вставший на сторону режима Роман Протасевич ждет суда. Организаторы захвата самолета Ryanair так и не названы. Издание «Грани.ру» попыталось установить личность руководителя самой громкой операции белорусских спецслужб.

Расследование принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, продолжается в Польше, Литве, Латвии и США, а также в Греции и Ирландии. В январе США выдвинули обвинения в воздушном пиратстве против гендиректора «Белаэронавигации" Леонида Чуро, его зама Олега Казючица и двоих сотрудников КГБ Беларуси, один из которых непосредственно командовал авиадиспетчерами на месте, а другой координировал всю операцию по телефону. Продвинуться в расследовании удалось благодаря диспетчеру Олегу Галегову, который "вел" самолет: он бежал в Польшу и дал властям этой страны показания. Опубликована аудиозапись разговора диспетчера с сотрудником КГБ.

О личности этого кагэбешника ничего не известно, зато власти США раскрыли имя и отчество его руководителя - Андрей Анатольевич.

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В открытых источниках нашлось упоминание о сотруднике КГБ Беларуси с таким именем и отчеством. В выпуске газеты "Гомельская правда" от 8 января 2015 года говорится, что начальник одного из отделов управления КГБ по Гомельской области Андрей Анатольевич Юревич награжден почетной грамотой облисполкома.

Юревич до 2017 года жил в Гомеле и служил в гомельском управлении КГБ, а с тех пор и по настоящее время служит в подразделениях КГБ в Минске. Его отец - известный белорусский футбольный тренер Анатолий Юревич, который в 2011-2013 годах был спортивным директором Федерации футбола Казахстана, а с 2017 года тренирует футбольный клуб "Энергетик-БГУ".

Что же делал Юревич 23 мая 2021 года, в роковой для Протасевича и Сапеги день? Благодаря группе "Киберпартизаны" журналисты выяснили, что в этот день машина Юревича была замечена на выезде из столицы на трассе М6 Минск - Гродно. В расположенных рядом жилых массивах есть несколько квартир, используемых КГБ (карту объектов КГБ "Киберпартизаны" опубликовали 22 мая, за сутки до задержания Протасевича). Машина Юревича находилась на выезде в 11:52 по местному времени. В 12:33 пилоты самолета Ryanair получили от диспетчеров аэропорта Минска сообщение о бомбе на борту.

Расстояние от выезда из Минска до ближайшего дома со служебными квартирами КГБ по адресу: улица Одинцова, 54 составляет 2,6 километра - это несколько минут езды.

Машина Юревича регулярно появлялась на этой окраине Минска с 2017 года и зачастила туда в мае-июне 2021 года, когда разворачивались события вокруг Протасевича. По имеющейся информации, автомобиль там парковался.

Так было 7 мая, за два дня до поездки Протасевича и Сапеги в Афины на Дельфийский экономический форум. В следующий раз машина Юревича была замечена на том же выезде из Минска 16 мая - в этот день Протасевич и его девушка отправились на остров Крит, где отдыхали несколько дней. Источники в греческой разведслужбе EYP сообщали местной прессе, что как минимум трое неизвестных вели слежку за Протасевичем в Афинах. Греческий чиновник рассказал изданию Vice News, что на Крите наблюдение за журналистом продолжили люди, которых власти Греции считают российскими или белорусскими разведчиками. Сам Протасевич успел сообщить из аэропорта Афин о подозрительном мужчине, который по-русски обратился к нему "с каким-то тупым вопросом" и попытался сфотографировать его документы.

После ареста Протасевича Юревич приезжал на ту же самую окраину Минска 29 мая, 2 и 12 июня.

Представляется вероятным, что Юревич с конспиративной квартиры КГБ руководил захватом самолета, оттуда же курировал продолжение спецоперации и, возможно, вел переговоры с боевиками "ЛНР". Известно, что исполнители в минском аэропорту отчитывались куратору по телефону в реальном времени. Звонок из здания КГБ мог быть кем-то отслежен. Правда, и секретные адреса в минском пригороде к тому времени были уже "засвечены" киберпартизанами.

Тема вероятного российского участия в операции по захвату самолета также широко обсуждалась. Упоминался, в частности, странный полет 24 мая из Москвы в Минск и обратно Ту-214 летного спецотряда "Россия" (визитов российских официальных лиц в Беларусь на этот день не анонсировалось). Допрос Протасевича луганскими боевиками косвенно подтверждает эту версию.

Участие Юревича в уголовном деле, которое расследовалось в Минске, объясняется, видимо, тем, что в столице в разгар протестов не хватало кадров и туда привлекали силовиков из регионов.

Если Андрей Юревич действительно замешан в истории с захватом самолета, у него есть все шансы повторить судьбу своей жертвы: те, кого разыскивали американские спецслужбы, попадали в США на скамью подсудимых из самых разных уголков света.

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