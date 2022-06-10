Отдых на уникальных Сорочанских озерах: сколько стоит агроусадьба и туристическая стоянка? 4 10.06.2022, 14:06

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В 180 километрах от Минска протянулось ожерелье из 14 озер.

Если хочешь что-то спрятать, то положи на самое видное место - этj изречение Конфуция как нельзя кстати подходит для Сорочанских озер. Они находятся на видном месте - всего лишь в 35 км от Островца и в 180 км от Минска, но при этом будто их кто-то спрятал, пишет «Комсомолка» .

С одной стороны, такая относительная неизвестность - проблема не слишком развитой туристической инфраструктуры, а с другой, может быть и хорошо, что есть озера, где можно почувствовать себя вдали от цивилизации.

Если посмотреть на карту, то вы увидите цепочку озер, нанизанную на реку Сорочанка (приток Вилии). Не зря ее называют Сорочанским ожерельем, которое протянулось на 20 км, занимая при этом площадь четыре квадратных километра.

Примерно 12 тысяч лет назад тающий Валдайско-Московский ледник прошелся по этим местам бульдозером, вырезав котлован. Из-под земли поднялись грунтовые воды, которые и заполнили чаши до краев. Все озера матушка-природа связала в ожерелье нитью ручьев и протоков.

Всего здесь 14 озер: Глухое, Баранское, Клевье, Белое, Туровейское, Золовское, Кайминское, Сорочье, Тумское, Подкостелок (Голубино), Голодянка, Еди, Губеза и Воробьи.

Каждое из озер уникально и не похоже на соседнее, будто из разных концов света взяли по водоему. Баранское, с которого начинается белорусское Поозерье, по своему типу прибрежного ландшафта характерно для Скандинавии: высокие холмистые берега, хвойные деревья, да и вода здесь самая холодная. Выше 14 градусов не прогревается, потому что больше других пополняется родниками.

В 100 метрах южнее Баранского находится маленькое озерцо Глухое. Называется оно так оттого, что полностью изолировано от других и окружено топким болотистым берегом. Это озеро с сибирскими пейзажами. Место таинственное. Дело в том, что под Глухим находится подземное сероводородное озеро, где температура достигает 300 градусов выше нуля. Из-за недостатка кислорода жизнь теплится только в верхних слоях воды. Таких озер в Беларуси всего-то два.

А вот Озеро Тумское - с типично белорусским ландшафтом. Разные они и по составу воды, каждое имеет свой цвет: одно светло-голубое, другое - зеленое… Озера, хоть и связаны протоками, каждое имеет свой состав воды и уровень минерализации, рассказывают на туристическом портале Островецкого района.

Озеро Клевье и по площади маленькое (1,5 гектара) и по глубине самое мелкое - два метра. Зато там отлично видно дно. А вот у Кайминского глубина достигает 23 - 24 метров. Максимальный уровень минерализации в озере Кайминском - 400 мл/л. Здесь можно найти значительную часть таблицы Менделеева.

В озерах Кайминском, Губезе, Ёди верхний слой воды насыщен кислородом, а ниже 5 - 6 метров и вовсе может отсутствовать. Вода со дна там имеет острый запах сероводорода.

Уникальность этим местам придает и геологический разрез «Комаришки». Это обрыв на повороте реки Страча, высота - около 4 метров, длина - 5 метров. Там под пластами моренных отложений позерского обледенения находятся остатки арктических приледниковых растений.

Берега озер завораживают разнообразной природой с непроходимыми лесами, живописными лугами, заболоченными низинами, высокими холмами.

Конечно, по таким озерам хочется проплыть. Попасть в Сорочанскую цепочку удобней всего с озера Воробьи. Оттуда можно доплыть до Золовского. Правда, на некоторых участках лодки придется переносить сухопутным путем.

По территории заказника проходит несколько туристических маршрутов, в том числе велосипедный. Разработан и байдарочный маршрут.

Вокруг Сорочанских озер нет домов отдыха и турбаз. Провести в этих краях отпуск или остановиться на выходные можно в агроусадьбах или в палатках на турстоянках.

На территории заказника находится несколько усадеб: «Радюши», «Хутор Комаришки», «Подкостелок», «Сорочанская жемчужина», «Нивье»...

Стоимость за сутки проживания будет зависеть от уровня комфорта усадьбы и дома, снимаете вы целый дом или комнату, количества человек. Например, домик с кухней (туалет на улице) на четырех человек предлагают за 120 рублей в сутки. Есть еще более скромный вариант (вагончик) за 50 рублей. В одной из усадеб готовы сдать комнату в доме со всеми удобствами за 70 рублей, а дом на восемь человек - за 100 рублей. В более дорогостоящих усадьбах сутки обойдутся уже в 20-25 долларов с человека.

А дома со всеми удобствами на 8-12 человек - $90-120. Большой компанией снимать дома, конечно, дешевле.

Хозяева усадеб предлагают не только проживание, но и знают, чем развлечь гостей: экскурсии, пешие и велопоходы, рыбалка...

В радиусе нескольких десятков километров от озер находится множество достопримечательностей, в том числе соборов с впечатляющей архитектурой. Чего только стоит костел Святой Троицы в Гервятах. Недалеко Голубые озера и Нарочь.

На Сорочанских озерах есть девять туристических стоянок, самые крупные - на Кайминском (на 40 человек) и Тумском (на 30 человек). В сутки с одной палатки возьмут 3 рубля 50 копеек. Если необходимо, то за дополнительную плату привезут дрова. Беседка на стоянке стоит 4 рубля 50 копеек в сутки с человека. Учтите, что это приграничный район, поэтому с собой нужно иметь паспорта.

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