Ученые выяснили, какой кофе увеличивает продолжительность жизни

Фото: Getty Images

Новое исследование.

Если вы любите пить кофе, чтобы взбодриться по утрам, или просто наслаждаетесь вкусом свежезаваренного кофе, то вы знаете, что не все кофе полезно. Наряду с типом используемых кофейных зерен, не говоря уже о возможности использования кофейных сливок , любой тип подсластителя также может изменить вкус. Об этом пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

Новое исследование показало, что выбор несладкого кофе или чашка кофе с небольшим количеством сахара может действительно помочь вам жить дольше.

В исследовании, которое было опубликовано в Annals of Internal Medicine , исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу, Китай, изучили данные более 171 000 участников, которые ответили на вопросы анкеты о поведении в отношении здоровья, проведенной в британском Биобанке.

При рассмотрении того, как несладкий кофе и кофе, подслащенный сахаром, влияли на организм, исследования показали, что после семилетнего периода у тех, кто выбирал несладкий кофе, был на 16-20% меньше шансов умереть, чем у тех, кто не пил кофе вообще. Эти цифры выросли до 29-31%, когда речь шла об участниках, которые регулярно добавляли около одной столовой ложки сахара в свой кофе.

Дана Эллис Ханнес , доктор философии, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, старший диетолог медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и доцент Филдингской школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, рассказывает хотя результаты были «интересными», они «не слишком удивительны, поскольку есть много данных, подтверждающих, что кофе является полезным противовоспалительным напитком».

«Чёрный кофе — самый полезный, потому что он содержит все полезные полифенолы и антиоксиданты кофе без каких-либо воспалительных соединений, которые могут быть обнаружены в слишком большом количестве сахара или сливочных добавок», — говорит Ханнес.

Что касается кофе, подслащенного сахаром, Ханнес отмечает, что он «в основном имеет такой же эффект, потому что 1 чайная ложка сахара — это очень мало во всей схеме сбалансированного питания, и это небольшое количество сахара не приведет к колебанию». На уровень сахара в крови или другие серьезные последствия для здоровья, которые могут быть у сильно подслащенных напитков (например, некоторые необычные кофейные напитки могут содержать от 8 до 12 чайных ложек сахара плюс сливки!).

