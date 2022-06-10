Посол Польши в Украине жестко отреагировал на заявления о «спасении» лица Путина 5 10.06.2022, 14:20

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Бартош Цихоцкий

Он предложил Германии отдать Кремлю Бранденбург.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий резко отреагировал на заявления о попытках «сохранить лицо» кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью «Укринформ» дипломат отметил, что Польша делает все возможное, чтобы страны-союзницы «не сошли с дистанции» и продолжали поддерживать Украину.

По его словам, Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить с целью пойти на уступки Путину.

«Ибо что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи», — подчеркнул Цихоцкий.

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