Бывший военный: Власти правильно боятся полка «Калиновского» 3 10.06.2022, 14:34

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Перейти белорусско-украинскую границу вполне реально.

Белорусские власти считают угрозой белорусских добровольцев в Украине, и это абсолютно обоснованно. Тем более что пересечь украинско-белорусскую границу реально, отмечает бывший военный Ярослав в комментарии для «Еврорадио».

— Людей, которые принимают активное участие в неких боевых действиях, берут на карандаш. Они же ничего не боятся. Если они прошли горячие точки, они опасны для абсолютно любого государства.

Напомним, лукашисты опубликовали карту освобождения Беларуси после того, как полк Калиновского заявил о планах вернуться в Беларусь.

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