Военный аналитик назвал основные ошибки и успехи ВСУ в войне с Россией 3 10.06.2022, 14:44

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Агил Рустамзаде

От провала обороны на Юге, до мощного узла под Николаевом.

Оборона юга Украины в ходе российско-украинской войны провалилась, заявил в интервью zn.ua известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова. При этом эксперт отметил, что других серьезных ошибок на данный со стороны командования украинской армии он не видит. Хотя и провал обороны на юге, как добавил Рустамзаде, имеет очень много нюансов. И пока мы не знаем всех деталей, он не может делать какие-то необоснованные заявления. Однако, по его словам, среди таких нюансов может быть и предательство.

«Так или иначе, но юг Украины однозначно был бездарно потерян. Теперь вам нужно оборонять то, что есть, по возможности продолжая искать бреши в обороне врага, контратаковать. Такие же точечные возможности для контратак есть в Харьковской области, в Запорожье. Все это входит в общую стратегическую оборонительную операцию этой войны. Что касается отрезания от коммуникаций группировки на юге, то здесь без высокоточного оружия никак не обойтись. Без него вам придется каждый населенный пункт возвращать кровью своих солдат», – заявил эксперт.

В этом контексте по словам Рустамзаде, ему очень импонирует, что украинское командование не спешит бездумно бросать свои силы на укрепленные рубежи россиян. То же самое можно сказать и о городах, жителей и инфраструктуру которых вы максимально бережете.

«Российское командование не сильно заботилось о мобилизованных в «ДНР/ЛНР». Их бросали на хорошо подготовленные и укрепленные линии украинской обороны. Там очень много жертв. Об этом никто не пишет, но я считаю, что число убитых из этих «республик» превышает 20 тысяч человек. Это было по сути «пушечное мясо». Что касается Украины и использования сил ТерО, это был тот момент, когда надо было латать дыры и бреши в обороне. Это не система, это вынужденная мера», – отметил Рустамзаде.

Говоря об успешных решениях за время войны, которые привели к локальным прорывам либо заложили основы для будущих побед Рустамзаде вспомнил о Николаеве и не только.

«Я думаю, что с самых первых дней под Николаевом и в области очень удачно был сформирован узел обороны. Который не дал противнику захватить областной город, а также создал условия для будущих контрнаступательных операций. В том числе для будущей деоккупации Херсона. И как мы видим сегодня, именно со стороны Николаева ВСУ осуществляют постоянное давление на Херсонскую группировку россиян. Удач много. Киев, Чернигов, Суммы… Но там все-таки частичный успех, потому что 30-тысячная группировка противника оттуда ушла сама. После сопротивления украинской армии, конечно. Но вот нанести им большой урон при отступлении, ВСУ не удалось», – отметил эксперт.

В то же время аналитик указал на одну из возможных причин такой ситуации.

«Здесь позволю себе сесть на любимый конек и напомнить украинскому военно-политическому руководству о важности применения дронов-камикадзе. Я не понимаю, почему командование не уделяет этим универсальным боеприпасам, которые у вас есть, должного внимания. Украинская армия начала активно использовать воздушную авиацию. А дроны-камикадзе — это к тому же прекрасный инструмент для уничтожения ПВО противника. Плюс разведывательные миссии, уничтожение ДРГ, боевой техники. Их массовое использование даст такой же эффект, как применение «Джавелинов». Они также могут заменить не заработавшие на полную мощь в силу объективных причин (отсутствия всей технологической цепочки) «Байрактары», – отметил Рустамзаде.

«А если вы будете освобождать Херсон, то как? Без этих боеприпасов вы получите максимальное количество жертв мирных людей и разрушите свой город», – добавил эксперт.

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