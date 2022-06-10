На МКАД произошла серьезная авария 10.06.2022, 14:50

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Движение по участку кольцевой дороги в районе Чижовки затруднено.

Там произошло серьезное ДТП. Как сообщают «Онлайнеру» очевидцы, в крайней правой полосе стоял универсал с сильно разбитой левой частью кузова. Рядом, на обочине, лежало накрытое тело.

На месте происшествия видели несколько автомобилей ГАИ и машину МЧС — возможно, понадобилась помощь спасателей.

В ГАИ подтвердили факт ДТП в районе 14-го км внутреннего кольца МКАД: «Затруднено движение по МКАД (со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ташкентской)». Подробности случившегося станут известны позже.

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