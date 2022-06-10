Россия себя уже погубила 1 Альфред Кох

10.06.2022, 14:59

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Альфред Кох

Никогда еще Украина не была так близка к тому, чтобы навсегда избавиться от русского мира.

Миновал сто шестой день войны. Вроде, ничего существенного пока не произошло. И уже не только я, но и министр обороны Украины Резников сообщил, что количество перешло в качество и поставки 155 мм орудий различных модификаций привели к тому, что у ВСУ появилась мощная дальняя артиллерия, способная оказывать влияние на ситуацию на фронте.

Кстати, известный военный эксперт Олег Жданов подтвердил, что ситуация в Северодонецке изменилась именно в связи с удачной работой украинской артиллерии. Так что мое недавнее предположение находит все больше доказательств.

И, да: Резников в том же своем выступлении сказал, что и по танкам (с учетом поставок и ремонта трофейной техники) у Украины уже фактически достигнут паритет с Россией.

Правда поступают сообщения, что россияне с Дальнего Востока перебрасывают в Украину танки и самоходную артиллерию. То есть фактически оголяют весь свой тыл перед Китаем. Но это их решение и их риски. Видимо считают, что Китай не так опасен как Украина. Что ж, это должно льстить ВСУ.

Почему-то сегодня на меня произвело впечатление то, что Путин впервые не стесняясь сравнил себя с Петром Первым. Свершилось: наш питерский пацан, всю жизнь кружил вокруг Медного Всадника и вот наконец не сдержался и фактически прямо сказал: вы можете считать меня современным Петром Первым. Так и быть. Разрешаю.

Ну что ж, сравним. Петр Первый. Рост 203 см. Владимир Путин. Рост 168 см (как у Наполеона). Петр Первый умер в 53 года. Владимир Путин по прежнему жив накануне своего 70-летия...

Первой войной Петра Первого был т.н. "Азовские походы" против турок (мусульман). Первой войной Путина была война против чеченцев (мусульман).

Свою самую большую войну Петр Первый начал с сокрушительного поражения под Нарвой. Свою самую большую войну Владимир Путин начал с сокрушительного поражения под Киевом.

После поражения под Нарвой Петр Первый поставил всю страну раком и чудовищными репрессиями и гигантскими налогами выстроил новую армию, с которой и начал длительную изнурительную Северную войну, которая закончилась лишь в 1721 году.

Вопреки сложившемуся мнению, за период правления Петра Первого ВВП почти не рос, численность населения снижалась, а налоговый пресс вырос в вдвое (что, собственно и тормозило экономический рост, не смотря на все реформы). Развитие получали только отрасли, так или иначе связанные с армией. 85% бюджетных расходов были направлены на военные нужды.

Петр Первый не открыл ни одного университета, и не наладил в стране никакой системы среднего образования хотя бы для дворян. Первая гимназия в России была открыта уже после него. И лишь накануне своей смерти он учредил Академию Наук. Тем не менее почему-то за ним закрепилась слава царя-просветителя.

Царь-реформатор не отменил крепостное право, а напротив усилил его и продолжил закабаление крестьян. И даже на его мануфактурах работали только крепостные. Переход на призывную армию (срок службы - 25 лет) привел к тому, что экономика России потеряла огромное количество мужчин самого работоспособного возраста. Что не могло не сказаться на экономическом росте: его не было.

При Петре Первом уровень жизни населения снизился, чаще чем обычно бывал голод и крестьянские восстания (стрелецкий бунт 1698 года, астраханское восстание 1706 года, башкирское восстание 1704-1711 гг., восстание К. Булавина 1707-1708 гг.).

Петр уничтожил все зачатки правосудия, которые были созданы его предшественниками и в стране царил полный произвол абсолютного монарха и его тайной полиции. Он проводил массовые казни и расправы над целыми сословиями. О его жестокости и кровожадности ходили легенды. Народ считал его Антихристом.

Ничего не напоминает? И да, совсем забыл! Когда Петр в результате второй осады все-таки взял Нарву, то его солдаты три дня грабили город и насиловали всех женщин. Его вторая жена (Екатерина) была "трофеем" графа Шереметьева, который ее отнял у мужа и насиловал до тех пор, пока у него ее не отобрал Меньшиков (для этих же целей).

Петр Первый был чудовищем. И внешне и внутренне. Садистом и палачом. Известно его пристрастие к пыткам и казням, в которых он сам принимал непосредственное участие. Он казнил собственного сына, а первую жену сгноил в монастыре потому, что она ему просто надоела.

Неудивительно, что люди избегали любых контактов с ним, а народы - уклонялись от "чести" быть его союзниками. Известна история гетмана Мазепы, который поначалу дружил с Петром, но по мере того, как Петр все больше прекращался в зверя, гетман все больше дистанцировался от него и, в конечном итоге, выбрал союз с Швецией, союзу с Россией.

Я не буду повторять здесь прописных истин, но и тогда и сейчас это все тот же "европейский выбор", который снова и снова делает Украина. И я даже не берусь сказать, чего в этом выборе больше: симпатий к Европе или ужаса от российского кровопийцы...

Характерно, что реакция России на такое поведение всегда одна и та же: попытка силой вернуть сбежавшего союзника, и утопить в крови любую мысль о его самостоятельности.

Причем реакция совпадает до деталей. Например и тогда и сейчас Русская православная церковь впадает в ересь "этнофилии" и предает анафеме Мазепу и объявляет богоугодной войну за "русский мир" против Украины.

Интересно, что в 2018 году Вселенский Патриарх провозгласил незаконным и неканоничным акт Русской Православной Церкви анафематствования украинского христианина Ивана Мазепы ввиду того, что он является использованием религии в политических целях.

И сейчас готовится церковный суд над патриархом Кириллом (Гундяевым) как над еретиком, который проповедует противоречащую всех основам христианства идею "русского мира".

Так что все повторяется, дорогие мои читатели, все повторяется... И хоть один был высоченный дядька, а другой - мягко говоря невысокий дедушка, тем не менее оба они похожи друг на друга и правильно, что Путин себя с ним сравнивает.

В тот раз Украине не удалось вырваться из "братских" объятий. Но может хоть в этот раз это получится? Дорогие украинцы! Сейчас на вас смотрят поколения ваших предков! Они хотели одного: свободы от Москвы. Они не хотели ее удушающей любви. Они боролись и пали в неравной борьбе.

Никогда еще Украина не была так близка к тому, чтобы навсегда избавиться от липкой привязчивости этого уродца - "русского мира", который в реальности просто "пустота и скрежет зубовный".

Везде, куда он приходит, он все превращает в одну большую помойку. Я несколько лет назад проехал по бывшей Восточной Пруссии. Я приехал в Гданьск (Данциг) и в Мальброк (Мариенбург). Поляки все, что было разрушено войной, бережно восстановили. И это теперь красивейшие города Польши.

Но не таковский "русский мир"! Придя в жемчужину Восточной Пруссии - Кенигсберг, он снес все что там еще оставалось, включая Королевский Замок и устроил там пир хрущевской архитектуры. А где не дотянулся - просто все залил дерьмом.

"Русскому миру" нечего сказать человечеству. Это не мир Толстого и Рахманинова. Это мир Путина и Петра Первого. Мир массовых казней, захватов чужих территорий и рассказов про дополнительную хромосому. Мир заспиртованных в банках уродцев и блатной романтики, мир чудовищного пьянства и скотского отношения к женам.

Бегите от него! Боритесь с ним! Победите его. С "русским миром" у вас нет будущего. Россия себя уже погубила. И как мрачный зомби хочет затащить в это царство мертвых еще и вас.

Именно поэтому наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, "Фейсбук"

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