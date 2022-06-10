«Надо защищать свободу Украины, чтобы потом обрести ее и для Белaруси» 2 10.06.2022, 15:13

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Беларусский военнослужащий полка имени Кастуся Калиновского Алексей с позывным Психолог

Фото: Агата Квятковская / Белсат

Разговор с бойцом полка Калиновского, потерявшим ногу в бою под Бучей.

Боец полка Калиновского Алексей с позывным «Психолог» поехал воевать за Украину в составе полка «Азов» в 2015 году, в возрасте 20 лет. В 2019 году молодой человек получил украинское гражданство, в 2022-м, за месяц до войны, женился. Белорус участвовал в обороне Киевской области под Бучей, где потерял ногу. После протезирования боец продолжает работать в полке. «Белсат» побеседовал с Алексеем о войне, новой жизни после травмы, готовности идти до конца, чтобы защитить Украину, а потом освободить Беларусь.

«Надо защищать свободу Украины, чтобы потом обрести ее и для Беларуси»

До начала войны на Донбассе в 2014 году Алексей жил обычной жизнью белорусского юноши – работал на стройке, заочно учился в радиотехническом колледже на программиста. Но когда на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, молодой человек почувствовал, что его место именно там, так как от того, выстоит ли Украина, зависит также будущее Беларуси. Алексей бросил учебу и в начале 2015 года поехал на войну.

– Я осознавал, почему эта война идет, против чего и кого, и понимал, что следующей за Украиной так или иначе будет Беларусь – Россия не позволит нам остаться независимыми, – говорит боец. – Было очевидно, что Украина – последний остров свободы на пространстве СНГ, и что эту свободу нужно защитить, чтобы потом обрести и для Беларуси.

Военного опыта до приезда на Донбасс у Алексея не было – учился сразу на практике. С течением времени сам стал обучать других – работал инструктором физической подготовки в тренировочном лагере полка «Азов» в Киеве, проводил курс молодого бойца для белорусов и украинцев перед отправкой на Донбасс.

Кроме тренировок, Алексей и сам дальше учился военному делу и время от времени выезжал на восток для выполнения боевых задач.

Молодой человек понимал, что полномасштабная война неизбежна.

– Было ясно, что Минские договоренности работать не будут, и что раньше или позже война будет, – говорит «калиновец». – Мы не знали, когда конкретно, но готовились и всегда были готовы.

«Разведывательные группы не воюют, а просто «кусают», но наша ситуация оказалась другой»

Утром 24 февраля Алексей был в Киеве. Проснулся от взрыва ракеты.

– Разбудил жену, сказал – война, по Киеву бьют ракетами, – рассказывает боец. – Собрал вещи, сразу поехал на базу «Азова». У нас был план действий на случай войны. Мы сразу начали формировать боевые роты и уже 24 февраля приняли участие в обороне Киевской области. 3 марта вступили в плотный огневой контакт под Бучей (бой, в котором погиб белорусский доброволец Илья Хренов с позывным «Литвин». – Ред.).

Алексей был в составе разведывательной группы, в которую входили наиболее подготовленные бойцы с опытом.

– Мы пошли на передние позиции, чтобы там зафиксировать колонны российской техники и по ним навести нашу артиллерию, а при возможности вступления в контакт уничтожить несколько единиц их техники, – рассказывает Алексей о бое. – Разведывательные группы, как правило, не воюют, а просто «кусают» и уходят. Но наша ситуация оказалась другой, у нас была не самая достоверная информация, и ситуация менялась быстро.

Бой состоялся в гостиничном комплексе «Сан-Марино» в поселке Ворзель под Бучей.

– Когда мы там расположились, то поняли, что вражеская колонна не такая маленькая, как поначалу казалось, и что движется она не по той дороге, на которой мы готовились ее встретить, а въехала нам в тыл, и войска одновременно наступают на Бучу и Ирпень, – вспоминает Алексей. – Наши гранатометчики подожгли первые единицы российской техники, а у меня начался стрелковый бой с пехотой, которая спешивалась с автомобилей. Поскольку я – второй номер в пулеметном расчете, то сразу побежал к своему пулеметчику, который смотрел ту дорогу, где мы изначально ждали вражескую колонну.

«Осмотрел ногу и увидел, что она висит на лоскуте кожи»

Алексей с пулеметчиком вернулись на позиции и вступили в стрелковый бой. Командир принял решение о круговой обороне, так как группа попала в окружение. Когда ребята закрепились в гостинице, россияне начали обстрел из танков.

– Первый прилет из танка попал как раз в наше здание, и у нас появились первые раненые, – говорит наш собеседник. – Мы им оказали помощь, кому нужно – наложили турникеты, других перевязали, и пошли искать более надежное место, которое не обстреливалось из танка. Когда вышли на улицу, произошел второй прилет, после него у нас уже было около десятка раненых. Как раз тогда мне оторвало ногу.

Алексей упал на землю, а когда попытался подняться, понял, что не может.

– Я осмотрел левую ногу, увидел, что она висит на лоскутке кожи, что осколком прошило ровненько посередине колена. У меня был с собой турникет на левом плече, хотя функциональность левой руки отсутствовала, я не мог сжать ее в кулак из-за контузии нерва, – рассказывает боец. – Правой рукой наложил турникет на левую ногу выше бедра, чтобы остановить артериальное кровотечение, которое самое опасное, и начал потихоньку выползать в более тихое место. И записывал видео. Не рассчитывал оттуда выбраться. Было понимание, что мы не в очень хорошей ситуации.

Тяжело раненых приняли решение эвакуировать. Россияне продолжали обстрелы из стрелкового оружия, но техника не работала, говорит Алексей.

– Россияне думали, что они сами попали в засаду, были дезорганизованы. А нас дополнительно прикрывала их подбитая горевшая техника – поэтому они не видели, как наши машины на дороге, – вспоминает «калиновец». – Мы доехали до взорванного Ирпеньского моста, нас перенесли через него, и оттуда отвезли в больницу в Киев на машинах скорой помощи.

«Когда ты в брюках, то даже не заметно, что там протез»

В Киеве Алексею ампутировали ногу, после чего молодой человек еще месяц лежал в разных больницах. Потом еще три недели был период реабилитации и подготовки к протезированию. В конце второго месяца после травмы Алексею поставили первичный протез.

– Сейчас я ежедневно езжу на реабилитацию и учусь ходить на этом протезе, – говорит боец. – Он механический, и на нем некоторые функции делать трудно. Но в течение двух недель мне поставят австрийский электронный протез – он почти полностью заменяет ногу. Через год вообще можно будет поставить бионический. Пока же, думаю, и с электронным можно будет неплохо жить. С ним, когда ты в брюках, даже и не заметно, что там протез.

Алексей продолжает работать в полке Калиновского – занимается организационной структурой, участвует в тренировочном процессе. Говорит, что без дела сидеть не приходится – есть много задач, где нужны знающие люди.

О потере ноги Алексей не жалеет и не считает это самым страшным, что с ним могло произойти.

– Какого-то сожаления, отчаяния не было ни сразу после травмы, ни сейчас, – говорит молодой человек. – Я – военный, и воевать – и мое решение, и мой долг. Я знал, куда я иду, и что может быть. Я сумел сохранить холодный ум и действовать соответственно алгоритму действий при ранениях – оказать себе помощь, не дать себе истечь кровью, выбраться в более-менее безопасное место и помочь другим себя эвакуировать.

Боец не считает инвалидность слишком высокой ценой за свободу Украины, тем более, что эта страна для молодого человека совсем не чужая.

– Хотя у меня нет родственников в Украине, но она всегда была мне близка, – говорит Алексей. – Украина и Беларусь связаны общей историей, и на протяжении веков у нас один общий враг.

Самое главное сейчас – реабилитация и желание подняться на ноги и продолжать жить, убежден «калиновец».

– Потеря ноги или руки – не самая большая беда в современном мире, ведь существуют протезы, и можно восстановить почти все функции. Бывает, что люди не могут восстановить подвижность, или у них поврежден мозг – это намного страшнее. Я отталкиваюсь от того, что могло быть хуже. Никакого сожаления или неприятия произошедшего у меня нет, – говорит молодой человек.

«В полке Калиновского весь пассионарий Беларуси»

Алексей уверен, что если победит Украина, то свободной станет и Беларусь. И полк Калиновского сможет сыграть значительную роль в восстановлении независимости нашей страны.

– К нам едут самые мотивированные люди, активные, с разными профессиями, весь пассионарий Беларуси, – говорит доброволец. – У всех здесь одна цель –свободная и независимая Беларусь, что невозможно без падения российского режима. Наша первичная задача – защитить Украину, а потом Беларусь.

А репутация у белорусских бойцов в Украине очень хорошая, говорит Алексей, и заработали ее белорусы на фронте делами, а не словами.

– За все эти годы не столкнулся с негативом со стороны украинцев. Они понимают, что мы боремся за их свободу, и благодарны и рады, что есть белорусы, которые не только в бесконечной апатии остаются, но и могут что-то делать и помогать, – отмечает доброволец.

«Успех Украины зависит от поставок иностранного оружия»

Алексей с 2019 года гражданин Украины.

– Получил паспорт, когда Зеленский пришел к власти, – рассказывает боец. – Порошенко в свое время не разрешал давать гражданство добровольцам, а при Зеленском в начале давали. Тогда несколько десятков добровольцев получили паспорта. Потом это все остановили.

Однако несмотря на украинское гражданство, Алексей позиционирует себя как белорусского националиста, женился на белоруске и хочет однажды вернуться на родину.

– Для меня Беларусь первична. Как и все белорусы, которые здесь сейчас, я бы хотел вернуться на родину. Но пока Украина не победит, в Беларуси изменений не будет, – говорит молодой человек.

А для победы Украины большое значение сегодня имеет международная поддержка, отмечает Алексей, и главное – быстрая передача оружия.

– Цель россиян сейчас – выдавить украинцев из Донецкого и Луганского направлений, – говорит боец. – Получится ли это у них, напрямую зависит от скорости поставок иностранного оружия Украине. На полях Донбасса нам важно закрывать небо и иметь хорошую артиллерию. А вот мобилизационного потенциала в Украине, в отличие от России, достаточно.

Когда россияне сосредоточились на Донбассе, стало спокойно в Киеве, рассказывает Алексей. Много людей вернулись домой.

– Иногда ощущение, что люди вообще уже забыли, что война идет, как будто еще два месяца назад под Киевом не стояли российские войска. Все очень раскрепостились. Но не мы, – говорит боец.

Алексей считает, что война может затянуться на годы, но последнее слово в ней в любом случае будет за Украиной.

– Не в менталитете украинцев сдаваться. Нужно оказаться здесь, чтобы почувствовать этот свободный дух. Они никому не позволят забрать у них свободу и землю, – говорит белорус. – И мы вместе с ними будет воевать до последнего, до полного освобождения Украины.

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