Девять украинских фильмов, которые стоит посмотреть 10.06.2022, 15:17

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Сцена из фильма "Тетрадь войны" (2020) Романа Любого

Украинское кино переживает сейчас настоящий бум.

Нападение России на Украину шокировало весь мир. Потрясением оно стало и для немецкого общества. Немцы выражают солидарность с украинским народом, оказывают поддержку украинцам. В то же время к ним внезапно пришло осознание того, что они почти ничего не знают об Украине и ее культуре. Немецкий музей кино и телевидения (Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen) в Берлине решил восполнить этот пробел, пишет dw.com.

При поддержке Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung) и государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth) стартует проект, в рамках которого с 12 по 30 июня 2022 года в кинотеатрах Берлина, Гамбурга и Лейпцига пройдет фестиваль украинского кино Perspectives of Ukrainian Cinema ("Перспективы украинского кино"). Кинопоказы будут сопровождаться встречами и дискуссиями с украинскими кинематографистами и деятелями культуры. Кураторы программы - Виктория Лещенко и Юлия Коваленко, после вторжения РФ в Украину инициировавшие проект sloїk film atelier, в рамках которого они занимаются дистрибуцией и продвижением работ украинских кинорежиссеров на международном уровне.

Оправдывая войну, развязанную РФ против Украины, российские пропагандисты пытаются убедить свою аудиторию в том, что Украина - это искусственно созданное государство без собственной культуры и истории. Фильмы, включенные в программу кинофестиваля в Берлине, Гамбурге и Лейпциге, доказывают обратное. С самого момента зарождения кинематографа Украина одержима большой страстью к этому виду искусства.

На протяжении столетия украинские кинематографисты неустанно разрабатывают визуальный язык, с помощью которого они отражают в своих картинах прошлое и настоящее Украины, переосмысливают историю и мечтают о прекрасном будущем - даже перед лицом страшных испытаний, связанных с войной. Украинское кино переживает сейчас настоящий бум. Новое поколение украинских режиссеров опирается на богатое кинематографическое наследие страны и в то же время вносит свежую струю в независимое кино в Украине, формирует его особый стилистический облик. Представляем программу кинофестиваля Perspectives of Ukrainian Cinema.

Фильм открытия - "Арсенал" Александра Довженко

Программа фестиваля Perspectives of Ukrainian Cinema очень разнообразна: зрителям предлагают комедию, трагикомедию, драму, документалистику, короткий метр.

Фильмом открытия станет кинопоэма "Арсенал", поставленная классиком украинского кино Александром Довженко в 1929 году. В основе этой немой картины – события, связанные с январским восстанием рабочих завода "Арсенал" в Киеве в 1918 году.

"Клондайк" Марины Эр Горбач

Художественный фильм "Клондайк" (2022), действие которого разворачивается в Донбассе во время войны, а главные герои живут в селе, рядом с которым происходит крушение малазийского "Боинга", поставила режиссер Марина Эр Горбач.

На американском фестивале независимого кино "Сандэнс" картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. Также она была показана на 72-м Берлинском кинофестивале - в рамках программы "Панорама".

"Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык

У Мирославы война ассоциируется с пустотой: никого из друзей в городе не осталось, да и вообще все, кто мог, уехали, и некогда шумные улицы обезлюдели. Девочка рассказывает об этом без волнения, ее голос абсолютно спокоен. Ее мать Анна сидит рядом и слушает, что говорит дочь. Это она, Анна, мать-одиночка с четырьмя детьми, приняла решение остаться со своей семьей в "красной зоне" Донбасса, когда в 2014 году там вспыхнули бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

О том, как семье приходится выживать, повествует дебютный полнометражный документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" (2020) режиссера Ирины Цилык. Его европейская премьера состоялась на 70-м международном кинофестивале Берлинале в Берлине в рамках программы Generation 14 plus. На международном фестивале независимого кино "Сандэнс" в США фильм был удостоен награды за лучшую режиссуру.

"Атлантида" Валентина Васяновича

Эта кинодрама рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и деоккупации Донбасса. В "Атлантиде", снятой в 2019 году, события развиваются в 2025-м в Донбассе - как бы через год после окончания войны. Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Главный герой Сергей, воевавший в украинской армии, пытается найти себя в гражданской жизни на востоке страны. Его сыграл Андрей Рымарук, сам воевавший в 2015-2016 годах и служивший в вооруженных силах Украины.

По словам автора фильма-антиутопии, эта катастрофа "просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни". Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз как лучший фильм.

"Гвоздь" Филиппа Сотниченко

Валентина живет и работает юристом в одном из банков Лихтенштейна, а пока ей не исполнилось 13 лет, она жила в Киеве. В 1996 году Валентина эмигрировала в Швейцарию вместе с матерью и отчимом.

Двадцать лет спустя вдруг обнаруживаются видеокассеты, воскрешающие ее украинское прошлое - прошлое, которое кажется таким далеким и близким одновременно. Короткометражка "Гвоздь" (2016) стала дипломной работой молодого режиссера Филиппа Сотниченко.

"Вулкан" Романа Бондарчука

По дороге в Крым, куда он отправился в инспекционную поездку по поручению ОБСЕ, переводчик Лукас при странных обстоятельствах теряется в южноукраинской степи. Городской парень не знает, куда податься, и находит приют в доме местного жителя Вовы. Вова открывает Лукасу глаза на совершенно незнакомую ему жизнь, которая кажется полностью оторванной от любой узнаваемой структуры (кадр из фильма - на заглавном фото).

Очарованный своим новым знакомым и его дочерью Марушкой, в которую он влюбляется, Лукас постепенно перестает презирать провинциальную жизнь и отправляется на поиски счастья, о существовании которого он даже не подозревал. Украинско-немецко-монакский драматический фильм "Вулкан" (2018) - полнометражный режиссерский дебют Романа Бондарчука. Он получил несколько наград на международных кинофестивалях.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича

Звукорежиссеру-неудачнику и пессимисту по жизни Вадиму 22 года. Через три месяца он уезжает в Канаду. Навсегда. Но вдруг он получает заказ - записать пение очень редкой птицы, которая обитает только в горах Закарпатской области в Украине.

Действие эксцентричной и трогательной комедии "Мои мысли тихие" (2019) разворачивается вокруг путешествия Вадима и его матери на запад Украины. Поездка становится для героев шансом не только выяснить отношения, но и задуматься о том, что значит для человека дом, идентичность.

Фильм был впервые показан в июле 2019 года на кинофестивале в Карловых Варах и получил спецприз жюри. В Украине премьера фильма состоялась во время Одесского международного кинофестиваля, где работа Антонио Лукича была удостоена приза зрительских симпатий. Также картина награждена премией ФИПРЕССИ как лучший украинский фильм и за лучшую мужскую роль.

"Тетрадь войны" Романа Любого

Документальный фильм "Тетрадь войны" (2020) Романа Любого смонтирован из личных видеозаписей с телефонов, камкордеров, фотоаппаратов украинских солдат и повествует о судьбе пяти украинских военных. Зритель совершает сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией и в загробную жизнь, где господствуют предписания, отличные от законов обычного мира. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, постоянно ощущая, что запись может закончиться в любой момент. Всего у фильма 18 соавторов. Некоторые из них уже погибли.

Мировая премьера фильма состоялась на международном фестивале документального кино Docudays в Украине в 2020 году, где он получил приз зрительских симпатий и две специальные награды, а также одержал победу на международном кинофестивале Kharkiv Meet Docs в Харькове.

"Территория пустых окон" Зои Лактионовой

Эта короткометражка была снята в 2020-м - задолго до 24 февраля 2022 года. Повествует она о влиянии войны в Донбассе на экологию и жителей Мариуполя - людей старшего поколения. От стресса, которому они подвержены ежедневно, они могут умереть, но и уехать никуда не могут, потому что приросли к месту.

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