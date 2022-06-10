В каком белорусском городе самый большой дефицит медиков 10.06.2022, 15:27

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Ищут аж 70 человек.

Дефицит врачей в Беларуси растет с каждым месяцем. Если в апреле вакансий было 3515, то спустя два месяца их количество увеличилось до 3802. В отдельных районных больницах не хватает от 30 до 60 специалистов. Обратный топ возглавила Речицкая ЦРБ — там нуждаются в 70 врачей.

Чтобы уточнить, действительно ли нужно так много сотрудников и не опечатка ли это, журналисты zerkalo.io позвонили в отдел кадров как интересующаяся местная жительница.

— Это не опечатка, — рассказали в отделе кадров и уточнили, интересует ли вакансия. Услышав, что звонят из любопытства, продолжили: — Простите, я вам не буду объяснять, почему так много кадров. Но это не опечатка.

— А каких врачей не хватает? А то такое впечатление, что чуть ли не пол больницы ищете.

— Вот когда вы приедете к нам устраиваться на работу, мы вам все расскажем. Не пол больницы, четвертая часть.

То, что ситуация в больнице сложная, подтвердил и сотрудник ЦРБ.

— Людей не хватает, начиная от санитарок и заканчивая врачами — такая картина абсолютно в каждом отделении: приемном, стационарных, диагностических, — рассказал собеседник. — Только про поликлинику не знаю. Но, думаю, там ситуация такая же.

В Речицкой районной больнице девять стационарных отделений и семь диагностических. Также есть приемное отделение, отделение скорой помощи, анестезиологии и реанимации, трансфузиологии и медицинской реабилитации.

Кроме врачей, в речицкой больнице не хватает еще десяти санитарок. Также там ищут двух рабочих по стирке и ремонту спецодежды, двух слесарей-сантехников и двух бухгалтеров.

Интересно, что по всем вакансиям предлагают одинаковую зарплату — 900 рублей на полную ставку.

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