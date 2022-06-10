Топ-6 достопримечательностей в окрестностях Гродно 10.06.2022, 15:51

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Идеи для путешествия на выходных.

О том, куда можно зайти в окрестностях Гродно - бывшего королевского города, если собираетесь туда на выходные, пишет nashaniva.com.

Августовский канал (Гродненский район)

Координаты GPS: 53.863386, 23.63319

Начать поездку можно с Августовского канала — знаменитого объекта, который делят между собой Польша и Беларусь. Цель канала — объединить Вислу и Неман, и это один из величайших судоходных каналов в мире, достопримечательность, в состав которой вошли 11 рек и 7 озер, а также несколько шлюзов и мостов.

Канал и его окрестности хорошо подходят не только для водного, но и для пешего туризма, тем более что белорусская часть канала (21 километр из 101) полностью восстановлена. На месте старой таверны есть музей, где можно увидеть старые фотографии и бытовые предметы, принадлежавшие людям, некогда жившим в окрестностях.

Вознесенский костел (Гродненский район, Сопоцкин)

Координаты GPS: 53.830022, 23.645521

Недалеко от Августовского канала есть местечко Сопоцкин, где хватает своих достопримечательностей. Самая масштабная из них — костел Вознесения Девы Марии.

Построили его в конце 18 века. Почти через столетие, в 1867 году, костел передали православному Преображенскому женскому монастырю, и тогда храм значительно перестроили: снесли две большие башни, некогда украшавшие главный фасад. После Первой мировой храм снова передали католикам, но позже он пережил еще два пожара, после которых был восстановлен.

Если будете в Сопоцкине, посетите также древнее еврейское кладбище, которое некоторые историки относят вплоть до 13 века, и католическое кладбище, чтобы увидеть часовни в стиле неоготики.

Старейший в Беларуси железнодорожный вокзал (Гродненский район, деревня Поречье)

Координаты GPS: 53.885832, 24.134707

В маленькой белорусской деревушке можно найти железнодорожный вокзал, который больше напоминает дворец. Шикарное здание в Поречье возвели в начале 20 века, и именно участок Поречье — Гродно стал первой железнодорожной линией в Беларуси.

В советские же времена колоритный вокзал облюбовали кинематографисты. Раньше в деревню почти каждый год приезжали съемочные группы как с «Беларусьфильма», так и с Литовской киностудии.

Найдите время, чтобы увидеть в Поречье еще и местные храмы. Католическая церковь Девы Марии и православная церковь Казанской иконы Божией Матери — обе эти святыни построены из дерева в начале 20 века и хорошо отреставрированы.

Дворец Друцких-Любецких (Щучин)

Координаты GPS: 53.60684, 24.73915

Этот комплекс конца 19 века считают визитной карточкой Щучина. Дворец Друцких-Любецких — двухэтажное здание в стиле классицизма, построенное по проекту Виленского архитектора Тадеуша Растворовского.

Он в чем-то похож на дворец Малый Трианон на территории того самого Версаля.

Дворец восстановлен, поэтому внутри есть на что посмотреть. Но ведь сейчас в постройке находится местный дворец творчества детей и молодежи, и лишь несколько комнат самого дворца отданы маленькому музею.

Троицкий костел (Гродненский район, деревня Индура)

Координаты GPS: 53.458698, 23.887456

Первый католический храм в Индуре построили еще в 1522 году, но он был деревянный. Каменный же костел появился здесь в начале 19 века и был открыт даже в советские времена, когда в имени служили священники-иезуиты.

В этом красивом светлом храме есть своя чудотворная икона — икона Богоматери Индурской. Внутри вы увидите также три деревянных алтаря в стиле позднего классицизма, древний барочный орган и масштабные фрески 1900 года создания на библейские сюжеты.

Индура известна своими пасхальными вербами: здесь праздничные «букеты» создают исключительно из белой вербы и украшают травами, калосьями и сухоцветом.

Часовня Святого Роха (Гродненский район, деревня Грандичи)

Координаты GPS: 53.72, 23.813611111

В конце путешествия можно заглянуть в этот красивый маленький храм 1906 года постройки. Часовня выполнена в неоготическом стиле на месте прежнего деревянного храма, известного с 1840 года, автором нового храма стал гродненский губернский архитектор Владимир Сроко. В 1980-е годы часовню из желтого кирпича отреставрировали.

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