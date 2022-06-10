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Финляндия увеличит поставки военной техники Украине

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  • 10.06.2022, 15:52
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Финляндия увеличит поставки военной техники Украине

Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны страны. 

Финляндия официально заявила об увеличении поставок военной техники Украине. Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны страны. 

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать – готовим новый пакет оборонной помощи", – цитирует документ министра обороны Антти Кайкконена.

В сообщении сказано, что 10 июня 2022 года президент Финляндии по предложению правительства принял решение, что Украина получит дополнительную помощь военной техникой. 

Никакой дополнительной информации о содержании, способах и сроках доставки помощи пока нет.

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