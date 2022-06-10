Финляндия увеличит поставки военной техники Украине

Финляндия увеличит поставки военной техники Украине1
- 10.06.2022, 15:52
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Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны страны.
Финляндия официально заявила об увеличении поставок военной техники Украине. Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны страны.
"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать – готовим новый пакет оборонной помощи", – цитирует документ министра обороны Антти Кайкконена.
В сообщении сказано, что 10 июня 2022 года президент Финляндии по предложению правительства принял решение, что Украина получит дополнительную помощь военной техникой.
Никакой дополнительной информации о содержании, способах и сроках доставки помощи пока нет.