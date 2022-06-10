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Гомельчане заметили оживление в местном аэропорту

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  • 10.06.2022, 15:59
  • 4,688
Гомельчане заметили оживление в местном аэропорту

Зафиксирована посадка реактивного самолета.

Сегодня, около 13:40, читатели «Флагштока» зафиксировали посадку реактивного самолета в гомельском аэропорту.

Ранее в 11:13 сообщалось о прилете транспортного самолета в гомельский аэропорт, предположительно, в связи с погрузкой комплекса противовоздушной обороны С-400.

Напомним, гомельский аэропорт закрыли с началом агрессии РФ против Украины — его использовала российская армия.

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