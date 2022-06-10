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В каких белорусских реках и озерах вода прогрелась, как на Черном море?

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  • 10.06.2022, 16:03
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В каких белорусских реках и озерах вода прогрелась, как на Черном море?

«Белгидромет» измерил температуру воды в разных местах отдыха.

«Белгидромет» промониторил среднесуточную температуру воды на крупных реках, озерах и водохранилищах Беларуси на 9 июня 2022 года. Это особенно актуально при такой температуре воздуха, как в эти дни. 10 июня и в ближайшие выходные в Беларуси - до +32, пишет «Комсомолка».

Итак, комфортнее всего будет искупаться в Днепре, там вода прогрелась до +19… +22 градусов, в Припяти - +21…+22 градуса. В Березине и Соже вода прогрелась до +19…+21 градуса. На Вилейском водохранилище - до +21 градуса.

Чуть холоднее пока вода в Западной Двине - от +18 до +20 градусов, в Немане +20 градусов, на Заславском водохранилище и на озере Нарочь +19 градусов.

«Белгидромет» отмечает, что вода в белорусских водоемах, несмотря на прохладную весну 2022 года, не холоднее воды в Черном море, которая, например, в районе Сочи и Ялты сейчас +19…+20 градусов и намного теплее, чем на Балтике, так в районе Калининграда вода прогрелась только до +14 градусов.

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