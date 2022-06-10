Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и Беларуси 10.06.2022, 16:18

Cанкции вступают в силу с сегодняшнего дня.

Швейцария поддержала санкции Евросоюза против 100 физических и юридических лиц из России и Беларуси, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на агентство Reuters. Это шестой пакет санкций, принятый полторы недели назад.

В него вошли в том числе российские военные, виновные в резне в Буче.

С белорусской стороны, как сообщалось, под санкции попали глава Центризбиркома Игорь Карпенко, сыновья олигарха Алексея Олексина Виталий и Дмитрий, владелец холдинга Dana Боголюб Карич, пропагандисты Андрей Сыч, Игорь Тур, Людмила Гладкая и Григорий Азаренок.

Санкции должны вступить в силу с сегодняшнего дня.

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