Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России и Беларуси
- 10.06.2022, 16:18
Cанкции вступают в силу с сегодняшнего дня.
Швейцария поддержала санкции Евросоюза против 100 физических и юридических лиц из России и Беларуси, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на агентство Reuters. Это шестой пакет санкций, принятый полторы недели назад.
В него вошли в том числе российские военные, виновные в резне в Буче.
С белорусской стороны, как сообщалось, под санкции попали глава Центризбиркома Игорь Карпенко, сыновья олигарха Алексея Олексина Виталий и Дмитрий, владелец холдинга Dana Боголюб Карич, пропагандисты Андрей Сыч, Игорь Тур, Людмила Гладкая и Григорий Азаренок.
Санкции должны вступить в силу с сегодняшнего дня.