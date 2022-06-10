В Беларуси инфляция продолжает ставить рекорды

В Беларуси инфляция продолжает ставить рекорды3
- 10.06.2022, 16:28
Продукты за последний год шокирующе подорожали.
В Беларуси продолжает разгоняться инфляция. Товары и платные услуги в мае выросли на 17% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает zerkalo.io со ссылкой на провластный Белстат. Заметнее всего за последний год подорожали продукты — на 19,3%.
Непродовольственные товары в годовом выражении подорожали на 18,7%, а платные услуги — на 10,8%.
При этом за пять месяцев этого года — январь-май — инфляция составила 11,9%. И это все даже по официальным данным.