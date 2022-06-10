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В Беларуси инфляция продолжает ставить рекорды

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  • 10.06.2022, 16:28
В Беларуси инфляция продолжает ставить рекорды

Продукты за последний год шокирующе подорожали.

В Беларуси продолжает разгоняться инфляция. Товары и платные услуги в мае выросли на 17% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает zerkalo.io со ссылкой на провластный Белстат. Заметнее всего за последний год подорожали продукты — на 19,3%.

Непродовольственные товары в годовом выражении подорожали на 18,7%, а платные услуги — на 10,8%.

При этом за пять месяцев этого года — январь-май — инфляция составила 11,9%. И это все даже по официальным данным.

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