Какая погода ждет белорусов на выходных? 10.06.2022, 16:59

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Подробный прогноз погоды на 11-13 июня.

11 июня погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, по юго-востоку страны сохранится влияние теплой воздушной массы. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

В отдельных районах республики прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-востоку +29..+32°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

12 июня погоду в стране будет определять малоактивный атмосферные фронт, смещающийся с юга Балтики. Облачно с прояснениями. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +21..+28°С.

13 июня погоду обусловит промежуточная область повышенного атмосферного давления; в дневные часы с территории Польши на западную часть страны переместиться активная фронтальная система. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем по западной половине страны ожидаются дожди, местами грозы и сильные дожди.

Ветер ночью неустойчивый слабый; днем западный, юго-западный умеренный, по западу порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-востоку страны до + 28°С.

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