«Корм, который покупаю, подорожал на 25% в итоге» 3 10.06.2022, 17:49

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Белорусы - о подорожании кормов для животных.

Ex-press.by спросил у читателей, на сколько подорожали корма для животных в их городе и пришлось ли изменить рацион питания для питомцев. Оказалось, что корма подорожали, а украинские — пропали вовсе.

Наталья:

— Ну, пакуль корм у крамах ёсць. Я купляю «Раял Канін», ёсць выбар, але ж кошт вельмі вырас. Імкнуся браць па акцыі, калі ёсць зніжка.

Егор:

— Корма подорожали, а что не подорожало теперь? Это предсказуемо во время войны. Ветеринар говорит, что из продажи исчез сегмент украинский, а так все пока есть, и привычное кормление можно заменить. Но мне кажется, либо запас надо сделать, либо переводить котов на что-то другое, только на что — не знаю. Учить ловить мышей поздно, старые у меня коты уже, привыкли хорошо питаться.

Николай:

— У меня в магазине для животных скидочная карта, и я стараюсь все на их акциях покупать. И это теперь выходит даже дороже, чем без акций в феврале, до войны. Точных цифр не назову, но теперь это очень приличные деньги. Стал покупать дешевую рыбу, мясо, кости для котов и собак. А прежде никогда этого не делал, отгонял питомцев от нашего стола. И вопрос теперь не в том, будет ли корм в продаже, вопрос — смогу ли я покупать им корм.

Алла:

— Мне сказалі забыць пра кармы для ката і сабакі, якія яны елі 5 год, гэтыя карма з Украіны. Перайшлі на іншыя, яны з Італіі. Для сабакі купляю цяпер толькі на акцыі, дзень зніжкі — аўторак і пятніца.

Ольга:

— Мы таксама купляем па акцыi італьянскі корм. Ён пакуль не вельмі падаражаў. Але у Жодзіна наш корм ужо не прывозяць. Купляем толькі у Мінску, і то не ва ўсіх крамах ён ёсць

— Корм, который покупаю, подорожал на 25% в Жодино в итоге. Были скачки выше изначально. Из-за подорожания от корма не отказались - долго подбирали для кошки.

— По ощущениям, многие продукты подорожали больше.

— Я с пеленок для животных офигел. Немецкие, 8 шт. Стоят 18 рублей.

— Падаражэў, але не фатальна. Мой корм каштаваў 16 рублёў за кілаграм, зараз 20. Але котка есць патрошку, дык шукаць дзешавейшы сэнсу няма.

— Мой кот мышей ест. Ему санкции не страшны. А я вот в магазин хожу...

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