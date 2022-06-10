В субботу в Беларуси ожидается до +28 градусов 10.06.2022, 18:07

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 11 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 11 июня, будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов.

Также синоптики предупредили о желтом уровне опасности из-за высоких температур. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов, а по юго-востоку до 29-32 градусов.

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