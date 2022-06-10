В Лондоне откроется плавучая баскетбольная площадка 1 10.06.2022, 18:14

Фотофакт.

Hennessy и НБА представили первую в Великобритании плавучую баскетбольную площадку, которая была открыта на Темзе в Лондоне в честь 75-летия лиги и финальной серии плей-офф 2022 года.

Площадка проплывет вдоль реки от района Вулидж до здания парламента и откроет трехдневный праздник баскетбола в столице.

После того, как площадка причалит к Пристани Батлера, на ней состоится церемония открытия с участием британского рэпера Эй Джей Трейси. Выступление будет транслироваться онлайн в Youtube.

В пятницу, 10 июня, на площадке пройдет турнир «London’s Got Game», в котором примут участие знаменитости Лондона. В субботу площадка будет открыта для широкой публики.

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