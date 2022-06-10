В Германии выпустили марки с портретами белорусских политзаключенных 10.06.2022, 18:18

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Письма очень поддерживают политзаключенных.

«Очень важные марки» — так называется акция немецкого отделения Международной организации по правам человека. Правозащитники выпустили серию почтовых марок с портретами политзаключенных. Среди них два белоруса: блогер Сергей Петрухин и Светлана Купреева из штаба Бабарико (ее освободили из СИЗО под подписку о невыезде осенью 2021 года), пишет Deutsche Welle.

Цель инициативы — напомнить, что письма политзаключенным очень поддерживают их, а внимание к их делам помогает предотвратить пытки в заключении. Организация предлагает не просто писать политзаключенным, но и использовать марки с портретами на конвертах.

Правда, пока они доступны только в Германии.

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