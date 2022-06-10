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Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

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  • 10.06.2022, 18:35
Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

Государство на Балканах сделает это уже в конце текущего года.

Частично признанное государство на Балканах Косово планирует подать заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Сделает это уже в конце текущего года.

Об этом пишет EURACTIV.

"Мы будем продолжать наше стремление к статусу кандидата в члены ЕС, который мы планируем получить в конце этого года", - заявил премьер-министр Косово Альбин Курти во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стоит отметить, что такие члены ЕС, как Испания, Словакия, Румыния и Греция не признают независимости Косово.

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