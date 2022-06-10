В минском «Дримлэнде» открылся урбан-парк с бассейнами и пляжем 1 10.06.2022, 18:49

Людей на открытие пришло много.

В пятницу, 10 июня, в 11 утра в «Дримлэнде» в Минске открылся урбан-парк с пляжем и бассейнами. Учитывая жаркую погоду, людей на открытие пришло много, пишет Realt.by.

Несмотря на то, что сегодня рабочий день, на вход в урбан-парк стоит длинная очередь. За первый час работы в парк прошла уже тысяча человек.

Многое здесь осталось таким же. В центре — пляж с крупнейшим в стране волновым бассейном глубиной до 1,4 метра. Для семей с детьми создана своя зона: детская аквазона включает неглубокий бассейн с пиратскими мини-горками и лежаками у воды.

Но в «Дримлэнде» стало больше активностей. Выделена фитнес-поляна с искусственной травой. В режиме нон-стоп будут проходить мастер-классы и занятия по аэробике, йоге, зумбе и прочим танцам. Некогда закрытая VIP-зона превратится в смотровую площадку для всех желающих — с нее откроются лучшие виды для Instagram-фоток.

Кроме того, все лето будет работать большой фудкорт.

В парке будут готовы одномоментно принять больше 1000 человек. Для каждого из них найдется отдельный лежак.

Билет для взрослого в «Дримлэнд» будет стоить от 17 до 27 рублей, для ребенка — от 10 до 20 рублей. Приобрести их можно в кассах у входа в парк. Детей до 3 лет пустят бесплатно.

Напомним, парк развлечений «Дримлэнд», располагающийся недалеко от Верховного суда и Дворца независимости в Минске впервые был выставлен на продажу в рамках дела о банкротстве компании «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2016 году у бизнесмена разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Были возбуждены уголовные дела, а сам бизнесмен эмигрировал в Германию.

В 2020 году выкупить объект решила компания «ТрастХоуп», принадлежавшая тогда собственникам группы компаний «А-100» − Александру Центеру и Надежде Матвеенок. «ТрастХоуп» заключила договор купли-продажи 100% доли в ООО «Парк развлечений Дримленд» за 10,2 млн рублей. Полный расчет новые владельцы должны были произвести до мая 2022 года.

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