Зеленский: За время войны Россия нарушила около 400 международных договоров 1 10.06.2022, 18:53

1,584

Владимир Зеленский

Начиная с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита заявил, что Россия с 2014 года нарушила порядка 400 международных соглашений.

«Слово — это всегда основа закона. Это всегда основа договора. Конвенций, уставов, деклараций и, конечно, меморандумов. Только за время войны России против Украины — а она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля, а с 2014 года — Россия нарушила около четырехсот различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства», — сказал Зеленский.

По его словам, Россия, в частности, нарушила Устав ООН, Конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказанию за него, корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны, Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию ООН по морскому праву, Заключительный акт СБСЕ 1975 года, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы.

«И следует всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией придает этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире. Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди тех, кто подписался под обязательством воздержаться от агрессии и которое до сих пор остается ядерным государством?» — подытожил президент Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».