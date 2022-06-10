Шольц потребовал от Вучича, чтобы Сербия ввела санкции против РФ 8 10.06.2022, 19:06

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Олаф Шольц

Германия также предложила Сербии помощь в решении проблем с энергоресурсами.

В ходе переговоров в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от президента Сербии Александара Вучича, чтобы его страна присоединилась к санкциям, введенным в связи с войной России против Украины.

Об этом Вучич заявил на пресс-конференции по итогам встречи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

По словам сербского президента, Шольц сказал ему о важности принятия ряда малых шагов, чтобы "однажды мы могли добиться большего успеха".

"Я рассказал о нашей позиции и особенностях ситуации по Косово и Метохии, энергетике и традиционным отношениям с Российской Федерацией", - добавил Вучич.

Он добавил, что Германия предложила Сербии помощь в решении проблем с энергоресурсами в связи с ограничением российского импорта.

"Шольц был крайне откровенным и предложил помощь Германии в разрешении кризиса, который мы уже ежедневно чувствуем, что касается развития энергетических возможностей, которые позволят нам объединиться с остальным регионом, разнообразные пути диверсификации энергии, интерконнекторы", – сказал Вучич.

Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России и Беларуси, введенных из-за войны войны в Украине.

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