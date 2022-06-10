«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе 2 10.06.2022, 19:24

1,126

На поверхности астероида Рюгу обнаружили более 20 аминокислот.

Ученым впервые удалось найти «строительные блоки жизни» на астероиде, который находится в космосе. Более 20 аминокислот были найдены на астероиде Рюгу, который находится на расстоянии 320 миллионов километров от Земли, сообщает Science Alert.

Первое в своем роде открытие ученые сделали благодаря образцам, доставленным на нашу планету станцией «Хаябуса-2», которая «коснулась» поверхности астероида в 2019 году. Тогда она собрала 5,4 грамма вещества небесного тела, поместив их в специальный контейнер, который и был доставлен на Землю.

Рюгу представляет собой не монолитный «булыжник», а скорее состоит из множества небольших камней. Вероятно, что они сформировались из той же туманности, что и Солнце и планеты нашей системы. Предыдущие работы по исследованию образцов Рюгу показали, что он может содержать воду.

В отличие от органических молекул, обнаруженных на Земле, угольно-черные образцы астероида Рюгу, которые отражают всего 2-3% света, достигающего их, не были изменены в результате взаимодействия с окружающей средой нашей планеты. Это делает их состав близким к ранней Солнечной системе.

«В образцах мы обнаружили различные пребиотические органические соединения, в том числе протеиногенные аминокислоты, полициклические ароматические углеводороды, похожие на земную нефть, и различные соединения азота. Эти пребиотические органические молекулы могут быть распространены во всей Солнечной системе, возможно, в виде межпланетной пыли, поднявшейся с поверхности Рюгу в результате удара или других причин», — сказал Хироши Нараока, планетолог из Университета Кюсю.

Изначально в образцах астероида нашли 10 типов аминокислот, но теперь это количество возросло до 20. Аминокислоты являются фундаментальными строительными блоками всех белков и необходимым условием зарождения и существования жизни на нашей планете.

Исследование, проведенное в 2019 году, обнаружило органические молекулы из космоса в горной породе возрастом 3,3 миллиарда лет из Южной Африки. Это повышает вероятность того, что некоторые, если не все, молекулы, необходимые для возникновения жизни, были принесены на Землю кометами и астероидами. Открытия, сделанные в результате исследования образцов Рюгу, еще раз подтвердили эту гипотезу.

Вероятно, что органические молекулы можно обнаружить и на других планетах, а также их спутниках. Это может стать свидетельством того, что жизнь могла зародиться в большем количестве мест во Вселенной, чем считалось до этого.

Ученые продолжают анализировать образцы астероида Рюгу и в дальнейшем намерены представить другие данные, полученные в результате таких исследований.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».