Восточноевропейские страны НАТО призвали признать РФ угрозой 2 10.06.2022, 19:32

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Соотвествующее решение может быть принято на саммите НАТО в Мадриде.

В связи с нападением России на Украину восточноевропейские страны НАТО выступают за то, чтобы в своей новой стратегической концепции Североатлантический альянс четко назвал Россию угрозой, передает DW.

Как заявил на саммите девяти восточных стран НАТО (B9) в Бухаресте президент Румынии Клаус Йоханнис, участники встречи хотели бы, чтобы соответствующее решение было принято на следующем саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Девять государств приветствуют планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также, по словам польского президента Анджея Дуды, хотят, чтобы НАТО усилило боевые группы на восточном фланге альянса.

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