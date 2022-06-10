Российский лоукостер «Победа» запустил рейсы из Минска в Санкт-Петербург 5 10.06.2022, 19:40

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Ранее авиакомпания не работала на белорусском рынке.

В пятницу, 10 июня, состоялось открытие регулярных рейсов российской авиакомпании лоукост-сегмента «Победа» между Минском и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Ранее авиакомпания не работала на белорусском рынке.

«Победа» будет летать в Минск из аэропорта Пулково трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет полтора часа. Вылет из Пулково — в 12.40, прилет в Минск — в 14.10. Обратный рейс вылетает в 14.50 и садится в Санкт-Петербурге, согласно расписанию, в 16.20.

Стоимость билетов туда-обратно на данный момент составляет 5890 российских рублей (около 250 белорусских рублей), тариф не предусматривает багажа и возможности выбора места.

К слову, сегодняшний первый рейс, ради которого в аэропорту собрали прессу, прибыл из Пулково в Национальный аэропорт Минск с опозданием на полчаса.

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