Минобороны Британии считает, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса 2 10.06.2022, 19:56

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Россия на грани истощения.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видео обнародовано в Telegram-канале главы государства.

"Я вижу много общего в нашей истории, потому что, во-первых, гораздо сильнее армия противника, фашистский режим. Да, действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что тот режим, о котором я уже сказал, он на грани коллапса по крайней мере в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас также на грани истощения", - заявил Уоллес.

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