Работник «Нафтана» получил ожоги на смене 1 10.06.2022, 20:16

На заводе винят начальника в нарушении техники безопасности.

Оператор установки «Нафтана» получил ожоги на смене и попал в больницу. Коллеги пострадавшего рассказывают, что он в одиночку пошел выполнять работы, которые по технике безопасности должны проводить двое. Также, по их словам, не было записей в журнале и письменного распоряжения — оно давалось устно, что тоже недопустимо. Рабочие винят во всем начальника установки и добавляют, что такие нарушения — систематические, пишет zerkalo.io.

ЧП произошло 31 мая на установке «Риформинг № 5». Как рассказал нам представитель «Рабочага Руху», бывший сотрудник «Нафттана» Александр Соколов, пострадавший — 55-летний оператор этой установки Александр Лагош. Мужчина пошел снимать заглушки с линии водородосодержащего газа. Произошел выброс водорода.

— Начальник установки Сергей Калиниченко дал устное распоряжение снимать заглушку старшему бригады, а тот — отправил оператора Лагоша. Он начал работы и услышал шум продукта. Непонятно, почему трубопровод не был отсечен задвижками дальше — он должен быть изолирован, чтобы этот продукт не пошел. Водород при выходе через узкое отверстие нагревается и самовоспламеняется. Лагош, вроде бы, отошел, но, так как было большое давление, пламя, у него обгорела голова, лицо, руки, верхняя часть тела.

Как рассказал нам один из сотрудников «Нафтана» Андрей (имя изменено), в коллективе тоже считают, что произошедшее — вина начальника установки. Разрешение на такие работы должно даваться письменно, с оформлением соответствующих допусков.

— В инструкции по охране труда четко написано, что такие работы относятся к газоопасным работам первой группы. Их должны выполнять два человека. Сначала указание записывается в журнале, потом оформляется наряд-допуск, и только потом они приступают к выполнению. Если это срочные газоопасные работы, вызывается специальная военизированная газоспасательная бригада — она должна контролировать процесс. Но у нас на заводе не принято ее вызывать: это лишняя бумажная морока.

Когда распоряжение записывается в журнал, ответственность, в случае чего, лежит на начальнике. Но иногда снятие заглушки может и полсмены занять, поэтому в основном начальники в конце рабочего дня просто дают устное задание бригаде, заступившей на вахту, и уходят. Но никто не хочет оставаться и контролировать. И сотрудник идет сам и делает — получается, чисто его инициатива, никаких доказательств, что его отправили туда, потом нет.

По словам собеседника, подобные нарушения техники безопасности на установках происходят часто.

— Это не первое происшествие. Но вообще, когда на установке происходит ЧП с пострадавшим, это серьезное дело — и «уголовкой» может закончиться. Никто не хочет быть привлечен к ответственности, поэтому все будут спихивать на старшего оператора, которому дали устное указание и который отправил туда своего подчиненного.

Он добавил, что на предприятии в последнее время уволилось немало людей, ощущается нехватка кадров, что тоже могло повлиять на ситуацию.

— Коллеги говорят, что на этой установке действительно мало обслуживающего персонала. Это произошло на второй смене. Видимо, было много работы, и Лагоша отправили одного снимать эту заглушку, — пояснил собеседник.

Бывший сотрудник завода Соколов также обращает внимание на то, что случаи, когда так нарушается ТБ, происходят на заводе нередко.

— Возможно, оператор не выполнил какие-то подготовительные мероприятия, раз произошел выброс продукта, но тут проблема в другом. Когда дается письменное распоряжение, все проверяется от и до. В 95% случаев все проходит успешно, но бывают и ЧП. Для начальника давать распоряжение устно выгодно: нет ответственности, заставляешь старшего оператора в вечернюю или ночную смену снимать эти заглушки, а сам, если что-то случится, ни в чем не виноват. А сейчас работники запуганы, никто не сопротивляется и не требует оформлять этот наряд-допуск, делать записи в журнале.

И ведь Калиниченко, когда приехало вышестоящее руководство, сказал, что никаких распоряжений не давал — крайними будут старший оператор и сам работник.

— А в чем была проблема отправить двух человек?

— Но в бригаде были еще люди, непонятно, почему он пошел один. Но старшие операторы постоянно жалуются, что сейчас не с кем работать: людей мало, опытных толковых уволили, — подтверждает слова действующего сотрудника Соколов. — Ведь почему должны идти два человека? Если что-то случится, второй должен оттащить пострадавшего, вызвать скорую, оказать помощь.

По словам Андрея, после инцидента проводилась внутренняя проверка.

— Приезжали какие-то люди, писались объяснительные. Самого старшего оператора сначала отправили на больничный, а потом в отпуск. Так у нас обычно отстраняют от работы сотрудников.

Что говорят пострадавший и начальник установки?

Пострадавшему Александру Лагошу 55 лет, более 20 из них он работает на «Нафтане». Мужчина с ожогами все еще лежит в больнице Витебска, его жизни уже ничего не угрожает. Мы дозвонились мужчине, он подтвердил, что находится на лечении после ожоговой травмы.

— Сейчас начало все заживать, раны затягиваются — очень больно. Обошлось без пересадки кожи, — рассказал о самочувствии Лагош. — Помощь от предприятия пока никакая не оказывалась, но я застрахован, если что, все оплатят, но врач сказал, что ничего не надо. Естественно, начальник установки, начальник производства — все звонили, интересовались.

Когда мы спросили мужчину, почему он выполнял работу один, с нарушением техники безопасности, он заторопился на процедуры и попросил перезвонить ему позже.

Начальник установки Сергей Калиниченко отказался разговаривать с журналистами.

— Кто что сказал, я не в курсе. Я по телефону ничего говорить не буду, — ответил он и положил трубку.

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