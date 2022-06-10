Украинцы в Польше получат тринадцатую пенсию
- 10.06.2022, 20:38
Кого это коснется.
Правительство Польши приготовило тринадцатую пенсию не только для поляков, доплата от ZUS также доступна для пенсионеров из Украины. Заведение социального страхования уже готовится к выплате средств.
Об этом сообщает Zycie.news.
Тринадцатую пенсию получат более 9 миллионов человек. Дополнительные выплаты могут ожидать лица, имеющие с 31 марта право на пенсию по польской системе страхования. Его получат не только польские пенсионеры, но и граждане Украины, которым ZUS выплачивает польскую пенсию по возрасту или инвалидности.
Количество украинцев, получающих пенсии от ZUS, составляет около 3 тыс. человек, а сумма выплат составляет около 3 млн. злотых в месяц.
Тринадцатую пенсию назначают независимо от размера пособия – дата выплаты приходится на апрель. В этом году сумма брутто составит 1338,44 злотых (столько как самая низкая пенсия), а все получат одинаковую сумму – 1217,98 злотых. Правительство хочет, чтобы тринадцатую пенсию для всех пенсионеров освободили от налогообложения.