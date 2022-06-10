Вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 10 июня 10.06.2022, 20:44

Украина 107-й день противостоит российскому вторжению.

Российские оккупанты несут потери и испытывают проблемы с комплектованием подразделений своей армии.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 10 июня.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении Государственной границы с Россией. Оккупанты обстреляли украинские подразделения из минометов, РСЗО и артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чеполь.

На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск, а на Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений.

Под обстрелами российских агрессоров оказались населенные пункты Лисичанск, Тошковка, Золотое, Горское, Устиновка, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, ведет маскировку позиций и улучшает фортификацию второго и третьего уровня рубежей обороны. В то же время оккупанты испытывают проблемы с комплектованием подразделений и пытается решить данный вопрос за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.

При этом сами оккупанты называют подобные контракты "билетом в один конец".

Ранее в военной разведке Украины заявили, что наша страна проигрывает России с точки зрения военной техники - сейчас ВСУ почти полностью зависят от оружия с Запада.

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