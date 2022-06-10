В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса 17 10.06.2022, 20:51

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Андрей Семашко

Ранее он возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей.

Российские захватчики назначили гауляйтером оккупированной Боровой (Харьковская область) белоруса.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

«Общиной руководят гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты», - отмечается в сообщении.

По данным поселкового совета, Андрей Викторович Семашко ранее был заместителем главы, управляющим делами Барановичского исполкома Брестской области Беларуси. Ранее он возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме Барановичей.

1 июня оккупанты представили его как председателя Боровской общины от оккупационной власти.

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