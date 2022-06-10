Банки Беларуси вводят очередные новшества 1 10.06.2022, 21:15

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Что изменится.

Банки вводят очередные изменения. К примеру, «Альфа-Банк» увеличил лимиты на снятие наличной валюты, а также заявил, что закроет некоторые «спящие» счета. «Белгазпромбанк» снял ограничения на пополнение валютных счетов через ЕРИП, пишет zerkalo.io.

Новшества по валюте

«Альфа-Банк» увеличил лимиты на снятие наличных: по долларам — с 10 тысяч до 20 тысяч, по евро — с трех до десяти тысяч в месяц. «Белорусские и российские рубли выдаются сразу же при наличии в отделении», — уточняет банк.

«Технобанк» увеличил лимиты на выдачу наличных долларов по банковским карточкам — до 2000 долларов в сутки.

«Белгазпромбанк» 9 июня снял ограничения на пополнение валютных счетов, а также вкладов в валюте через ЕРИП.

«МТБанк» поднял лимиты на снятие наличной валюты. «В течение календарного месяца с текущих счетов (в том числе счетов, доступ к которым обеспечивается с помощью банковской платёжной карточки) до 30 000 долларов и 15 000 евро, — уточняет банк. — В течение календарного месяца в отделении банка можно заказать всю сумму полностью либо частями в пределах указанного лимита».

Пересматривают ставки по вкладам

«ВТБ Банк (Беларусь)» сообщает, что снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам физлиц в долларах. Речь про вклады со сроками размещения от 95 дней до 5 лет.

«Снижение размера процентных ставок в зависимости от срока размещения составляет от 1,2 процентных пункта при размещении депозитов на 95 дней до 0,4 процентных пункта при размещении депозитов на сроки 3 года и 5 лет», — уточняет банк. Решение снизить процентные ставки финучреждение поясняет «динамикой рыночных процентных ставок».

«Белагропромбанк» с 10 июня снизил процентные ставки по срочным безотзывным депозитам «Плюс к стабильности». Новые ставки зависимости от срока размещения денег теперь составляют: белорусские рубли — до 22,2% годовых, доллары и евро — до 7%, российские рубли — до 16,4%.

С 10 июня этот «Альфа-Банк» снизил ставки по отзывным рублевым вкладам «Альфа-Вклад». Так, ставка по депозиту сроком размещения на 33 дня — 12,5%, 60 дней — 13,5%. Также банк снизил ставку по безотзывному рублевому депозиту «Альфа-Вклад» на 60 дней — до 15%.

Закрытие «спящих» счетов

«Альфа-Банк» 20 июня закроет «спящие» счета юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Речь про те счета, по которым последние шесть месяцев не перечисляли деньги, а также по ним не проводили операции (в этом случае закроют, если остаток денег меньше одной базовой величины — 32 рублей).

«РРБ Банк» 8 июня сообщил, что возобновил возможность совершать платежи в интернет-магазинах и онлайн-сервисах на территории Беларуси карточками этого банка.

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