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Российские хакеры пытаются атаковать украинские медиа

  • 10.06.2022, 22:23
  • 1,876
Российские хакеры пытаются атаковать украинские медиа

Они рассылают документ с вирусом.

В зоне риска новой кибератаки оказались украинские медиа. Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

В ведомстве предупредили о массовой рассылке опасных электронных писем с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты".

Основной целью кибератаки стали медийные организации Украины (радиостанции, газеты, новостные агентства и т.п.). Уже установлено более 500 адресов получателей.

Открытие приложения в виде документа "СПИСОК ссылок на интерактивные карты.docx" в письме может привести к загрузке на компьютер вредоносного приложения CrescentImp.

Специалисты предупредили, что злоумышленники стали чаще прибегать к рассылкам электронных писем с уже скомпрометированных электронных адресов госорганов.

"Активность отслеживается по идентификатору UAC-0113 (со средним уровнем уверенности ассоциировано с группой Sandworm)", - сообщает Госспецсвязи и отмечает, что именно эта группа была причастна к организации масштабной атаки на энергетический сектор Украины в апреле этого года. Sandworm связывают с ГРУ.

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